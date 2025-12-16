Tiếp giáp khu đô thị hơn 8.000 tỷ của FLC, Quảng Ninh sắp đấu giá khu đất "vàng" với giá khởi điểm hơn 950 tỷ đồng

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh vừa phát đi thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị phía Đông Bắc đồi Hóa Chất, tọa lạc tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long cũ (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh).

Khu đất có vị trí được đánh giá là đắc địa, khi phía Đông giáp đường Trần Phú, phía Tây giáp Dự án Khu đô thị ngành than, phía Bắc tiếp giáp dự án của Tập đoàn FLC và phía Nam giáp trụ sở Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh.

Quỹ đất đưa ra đấu giá có quy mô hơn 34 ha, đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, khu vực này được chia thành hai phần chính. Trong đó, gần 9 ha là đất ở, gồm nhà liền kề và biệt thự; nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm. Phần diện tích còn lại hơn 25 ha được bố trí cho hạ tầng kỹ thuật, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để nhà đầu tư xây dựng theo tiến độ dự án và bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi hoàn thành.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án là hơn 950 tỷ đồng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh giá trúng đấu giá, nhà đầu tư còn có trách nhiệm hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư trước đó đã ứng trước, theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Để tham gia phiên đấu giá, các tổ chức phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 190 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng hơn 1.800 tỷ đồng, với mục tiêu hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng trong quý III/2028.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 14/1/2026 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh. Tài sản đấu giá thuộc sở hữu UBND tỉnh Quảng Ninh, đơn vị được giao tổ chức thực hiện là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh cũng lưu ý, người trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, trong đó có khoản hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư cũ đã ứng trước.

Về các khu vực tiếp giáp, dự án đáng chú ý khi phía Bắc giáp Khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long tại phường Cao Xanh. Dự án này có quy mô khoảng 88 ha, tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, được quy hoạch với hơn 2.300 căn nhà liền kề và shophouse, 4 tòa chung cư cung cấp hơn 800 căn hộ, cùng hệ thống tiện ích đô thị như trường học, bệnh viện, khu thể thao, quảng trường đi bộ và công viên cây xanh. Đáng chú ý, đầu tháng 12 vừa qua, chủ đầu tư đã công bố hoàn thành các hạng mục kết cấu quan trọng của dự án nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị này, có tên thương mại GreenLife Apartment. Dự án đã sẵn sàng cho lễ cất nóc dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12. GreenLife Apartment cung cấp hơn 750 căn hộ, với ba loại diện tích phổ biến gồm 35 m2, 45 m2 và 57 m2. Dự án được triển khai trên quỹ đất rộng khoảng 23,5 ha thuộc Khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long. Theo công bố, mức giá bán dự kiến dao động trong khoảng 15–22 triệu đồng/m2; thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự kiến từ tháng 12/2025 và kế hoạch bàn giao căn hộ vào quý III/2026.



