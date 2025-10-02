Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Thượng Thanh giá 29,4 triệu đồng/m2

02-10-2025 - 10:43 AM | Bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (nay là phường Bồ Đề).

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 60.000m², trong đó diện tích xây dựng chiếm hơn 18.000m². Đây là dự án đầu tư xây dựng mới bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Dự án gồm ba khối nhà cao 22 tầng (chưa tính tầng hầm và tum thang) CT1, CT2, CT3, với quy mô dân số khoảng 4.584 người.

Tổng số căn hộ được bán và cho thuê là 1.951 căn, trong đó 1.765 căn để bán có diện tích từ 32,31 m² - 69.9 m²; 186 căn cho thuê mua có diện tích từ 32,31 m² đến 77 m².

Về giá bán, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, mức giá trung bình được phê duyệt là 29,4 triệu đồng/m² (đã gồm VAT nhưng chưa tính phí bảo trì). Chi phí bảo trì tính theo diện tích căn hộ là khoảng 560.072 đồng/m². Với hình thức thuê mua, mức giá trung bình là 346.701 đồng/m²/tháng (đã gồm VAT).

Người dân có nhu cầu sẽ đăng ký hồ sơ qua hai bước. Bước đầu tiên, khách hàng nộp bản mềm scan qua website Rice City Long Châu. Để đảm bảo việc kiểm tra hồ sơ đầy đủ, khách quan, mỗi ngày, liên danh chủ đầu tư sẽ tiếp nhận và xử lý tối đa 70 bộ hồ sơ.

Khách hàng có hồ sơ hợp lệ, đáp ứng các quy định hiện hành để hưởng chính sách về nhà ở xã hội sẽ được cấp mã QR để nộp hồ sơ bản cứng tại trụ sở Đảng ủy - UBND phường Cự Khối cũ, số 595 đường Bát Khối.

Sở Xây dựng lưu ý, chỉ khách hàng được cấp mã QR mới có thể nộp hồ sơ bản cứng theo quy định. Người đứng đơn trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ.

Trường hợp người nộp hồ sơ là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì nộp thêm các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng trên, để chủ đầu tư có căn cứ ưu tiên hỗ trợ.

Sở Xây dựng cho hay, mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội khi được phát giác, kể cả trong quá trình hậu kiểm, đều bị xử lý nghiêm.

Người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở Xây dựng Hà Nội

Chủ đầu tư chỉ được huy động tiền ứng trước, huy động vốn của khách hàng sau khi đã đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2023.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 1-10 đến hết ngày 4-11-2025 (không bao gồm các ngày chủ nhật). Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ, đối với tòa CT1 từ ngày 24-11; tòa CT2, CT3 từ ngày 26-1-2026. Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ vào quý III-2027.

Bộ Xây dựng triển khai 5 đoàn kiểm tra, tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội

Theo Bảo Hân

Hà nội mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới Nổi bật

1.000 căn hộ giá thấp hơn thị trường 25% cháy giỏ hàng sau 5 tiếng, Sunshine Group có đủ sức kéo giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt?

1.000 căn hộ giá thấp hơn thị trường 25% cháy giỏ hàng sau 5 tiếng, Sunshine Group có đủ sức kéo giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt? Nổi bật

Đưa giá đất về đúng giá trị thực

Đưa giá đất về đúng giá trị thực

10:41 , 02/10/2025
Hóa giải khó khăn 2 dự án lớn

Hóa giải khó khăn 2 dự án lớn

10:39 , 02/10/2025
Đất méo xây nhà thế nào để tối ưu?

Đất méo xây nhà thế nào để tối ưu?

10:38 , 02/10/2025
Bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện trở lại của một thế hệ Việt kiều

Bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện trở lại của một thế hệ Việt kiều

10:36 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên