Bộ Xây dựng triển khai 5 đoàn kiểm tra, tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội

Ảnh minh họa.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng được giao chủ trì thành lập 5 đoàn công tác đi kiểm tra, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát triển đầu tư nhà ở xã hội tại các địa phương, nhất là những nơi chưa đạt tiêu chí hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025; chủ động mời các bộ, cơ quan liên quan, chuyên gia tham dự để kiểm tra, nắm bắt tình hình và đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 5/10.

Thực hiện chỉ đạo này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định thành lập 5 đoàn công tác và giao địa bàn cụ thể cho từng đoàn. Đoàn công tác có nhiệm vụ làm việc với các địa phương để kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong phát triển, quản lý nhà ở xã hội; đôn đốc, đẩy mạnh việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 29/9 đến 3/10.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản xây dựng kế hoạch làm việc của đoàn công tác với các địa phương để chuẩn bị nội dung. Đoàn công tác số 1 do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra tại 5 địa phương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Bắc Ninh.

Cùng đó, đoàn công tác số 2 do Thứ trưởng Phạm Minh Hà là trưởng đoàn đi kiểm tra tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp; Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dẫn đầu đoàn công tại kiểm tra tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị; Đoàn công tác số 4 do Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Tống Thị Hạnh phụ trách sẽ kiểm tra tại 2 tỉnh Tây Ninh và Lâm Đồng; Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng dẫn đầu đoàn công tác số 5 kiểm tra tại 4 tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Gia Lai.

Đồng thời, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương báo cáo kết quả phát triển nhà ở xã hội với một số yêu cầu nội dung cụ thể. Đó là việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 201/2025/QH15 Thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Luật Nhà ở theo nhiệm vụ, thẩm quyền.

Một số nội dung cần thống kê chi tiết như: quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hồ trợ về nhà ở xã hội; việc ban hành cơ chế thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn; báo cáo kết quản triển khai thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Riêng về kết quả thực hiện Đề án, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tập hợp báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh về công tác phát triển nhà ở; việc ban hành các quy định theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở xã hội trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính (cơ chế hỗ trợ, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương).

Cùng đó là việc giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, tập trung làm rõ việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm hoặc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội; kết quả xử lý khó khăn, vướng mắc đối với dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại có dành diện tích đất để xây dựng dự án nhà ở xã hội; số lượng dự án đã được tháo gỡ...

Về công tác phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; việc thực hiện quy định dành quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn. Kết quả phát triển nhà ở xã hội năm 2025 cần làm rõ và cụ thể về số lượng dự án, căn hộ đã hoàn thành, đã đủ điều kiện bán; số lượng dự án đã khởi công và đang triển khai đầu tư xây dựng; số dự án đã được giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 201/2025/QH15; số dự án, vị trí khu đất được dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được công bố công khai.

Ngoài ra, các địa phương tập hợp khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị về hoàn thiện thể chế chính sách; đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết...