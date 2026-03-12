Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiếp tục sắp xếp đơn vị y tế, giáo dục... xây dựng vị trí việc làm "có vào có ra, có lên có xuống"

12-03-2026 - 16:53 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về hiện thực hóa mục tiêu sắp xếp, tinh gọn bộ máy; xây dựng vị trí việc làm "có vào có ra, có lên có xuống".

Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ theo hướng "Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"

Kế hoạch số 74/KH-UBND được ban hành nhằm cụ thể hóa Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Tỉnh ủy Ninh Bình. Trọng tâm của kế hoạch tập trung vào nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy. Cụ thể như sau:

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ để xóa bỏ tình trạng chồng lấn hoặc bỏ trống nhiệm vụ.

Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ giữa các cấp chính quyền theo phương châm: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” .

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục sắp xếp cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế

Về tinh gọn tổ chức, tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, trường học và cơ sở y tế. Thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sắp xếp, xây dựng vị trí việc làm, xác định biên chế theo nguyên tắc "có vào có ra, có lên có xuống"

Về quản lý biên chế: Xây dựng vị trí việc làm làm cơ sở xác định biên chế giai đoạn 2026 - 2031. Quyết tâm đến hết năm 2030, số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị phải thực hiện đúng quy định.

UBND tỉnh nhấn mạnh việc triển khai nghiêm túc Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2025. Công tác cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc “có vào có ra, có lên có xuống”, gắn với sản phẩm cụ thể và vị trí việc làm. Kịp thời thay thế những cán bộ năng lực yếu kém, uy tín thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ hoặc hết thời hạn bổ nhiệm.

Tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số, liên thông số

Tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số và tổ chức một cửa liên thông số kết nối dữ liệu từ cơ sở đến Trung ương.

Chuyển mạnh từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm". Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm người đứng đầu nếu né tránh, thiếu quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp bộ máy.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai trên toàn địa bàn tỉnh./.

