Tierra Diamond áp dụng chính sách “rẻ hơn hoàn tiền”: Bước ngoặt định giá kim cương Việt Nam

Bởi vậy, việc Tierra Diamond – thương hiệu Việt trong phân khúc kim cương thiên nhiên cao cấp – tuyên bố hoàn 100% giá trị thanh toán nếu khách hàng tìm thấy viên kim cương tương đương rẻ hơn, đã tạo ra một tiền lệ đáng chú ý trong ngành xa xỉ.

Tierra Diamond tự tin cung cấp kim cương thiên nhiên GIA có mức giá cạnh tranh nhất thị trường

Kim cương – biểu tượng cảm xúc bước vào kỷ nguyên lý tính

Từ chiến dịch huyền thoại "A Diamond is Forever" của De Beers năm 1947, kim cương đã được định giá bằng cảm xúc và câu chuyện, hơn là bằng chi phí hay tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ khai thác và kiểm định, kim cương cỡ nhỏ (dưới 1 carat) nay không còn hiếm, mà trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng trung lưu.

Đặc biệt, sự ra đời của bộ tiêu chuẩn 4Cs (Cut – Color – Clarity – Carat) và yếu tố Fluorescence (Huỳnh quang) của Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA) đã tạo ra ngôn ngữ chung cho toàn cầu, giúp kim cương có thể đo lường và so sánh. Theo nguyên tắc, những viên có cùng thông số kiểm định GIA nên có mức giá tương đương trong cùng thị trường. Tuy nhiên, tại Việt Nam, giá kim cương vẫn chênh lệch lớn – phản ánh sự thiếu minh bạch trong chuỗi cung ứng và thông tin sản phẩm.

Thị trường Việt Nam: khi "niềm tin" thay thế cho dữ liệu

Thị trường kim cương trong nước hiện chịu tác động bởi hai yếu tố. Thứ nhất, chuỗi cung ứng nhiều tầng nấc khiến giá bị đội lên do các khâu trung gian. Thứ hai, người tiêu dùng thiếu kiến thức và công cụ so sánh, trong khi phần lớn các thương hiệu không công khai bảng giá kim cương với các thông số chi tiết theo tiêu chuẩn GIA. Kết quả là, quyết định mua hàng dựa trên niềm tin vào người bán nhiều hơn vào dữ liệu.

Mỗi viên kim cương thiên nhiên ngày nay đều kèm theo giấy kiểm định GIA, với các thông số và đặc tính được hiển thị rõ ràng, cụ thể

Trong bối cảnh đó, tuyên bố của Tierra Diamond về việc "hoàn tiền 100% nếu nơi khác rẻ hơn" đang đặt nền móng cho một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong ngành hàng xa xỉ: cạnh tranh bằng minh bạch và dữ liệu, thay vì cảm xúc và câu chuyện.

"Bảo đảm giá" cho hàng xa xỉ – khái niệm mới trong hành vi tiêu dùng Việt Nam

Ở các quốc gia phát triển, việc mua kim cương trực tuyến đã trở nên phổ biến. Các nền tảng như Blue Nile hay Brilliant Earth cho phép người dùng chọn viên kim cương theo thông số, xem giá, so sánh và đặt mua ngay trên web. Việt Nam vẫn chưa đạt đến giai đoạn này, phần lớn do giá trị kim cương không nhỏ và còn thiếu dữ liệu từ phía doanh nghiệp.

Chính sách của Tierra thực chất là một hình thức "bảo đảm giá" (price guarantee) cho người mua kim cương – một cơ chế phổ biến trong ngành bán lẻ công nghệ, nhưng mới mẻ ở lĩnh vực trang sức cao cấp.

Điều này cũng cho thấy góc nhìn chuyển dịch niềm tin từ thương hiệu sang hệ thống đo lường được chuẩn hóa. Khi người tiêu dùng chủ động so sánh sản phẩm, thị trường cũng dần nâng cao hiểu biết, tạo nền tảng cho một ngành hàng xa xỉ minh bạch và cạnh tranh lành mạnh hơn.

Không chỉ mang đến lợi ích tối ưu cho khách hàng, Tierra Diamond còn hướng đến minh bạch hoá thị trường kim cương thông qua chương trình hoàn tiền 100%

Theo World Bank, GDP bình quân đầu người của Việt Nam có thể đạt 8.500 USD/năm vào 2030, đánh dấu sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu. Thực tế hiện nay, các viên kim cương thiên nhiên GIA nhỏ dưới 4mm có giá chỉ từ 10–20 triệu đồng, tương đương một chiếc điện thoại thông minh. Nhưng niềm tin – chứ không phải giá trị vật chất – mới là rào cản lớn nhất.

Do đó, "rẻ hơn hoàn tiền" không chỉ là chiến thuật bán hàng, mà là đòn bẩy xây dựng niềm tin – yếu tố then chốt trong mọi thị trường hàng xa xỉ.

Liệu Tierra sẽ khơi mào "cuộc chiến giá" mới?

Liệu Tierra Diamond có thể đang mở màn cho một cuộc cạnh tranh kiểu mới trong ngành kim cương – nơi "giá trị thật" được đặt lên bàn cân thay cho các lời quảng cáo cảm tính?

Nếu các doanh nghiệp khác hưởng ứng, Việt Nam sẽ chứng kiến một giai đoạn chuyển hóa quan trọng: từ "xa xỉ định tính" sang "xa xỉ định lượng", từ niềm tin cảm xúc sang minh bạch dựa trên dữ liệu.

Và đó có thể chính là bước khởi đầu cho một nền kinh tế hàng cao cấp trưởng thành – nơi người tiêu dùng mua bằng lý trí, và doanh nghiệp thắng bằng sự trung thực.

