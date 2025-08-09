Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiết kiệm 3 năm trong chỉ 1 năm: 7 mẹo chi tiêu giúp bạn nhanh chóng tích lũy dù thu nhập không cao

09-08-2025 - 18:02 PM | Lifestyle

Dù bạn đang sống bằng mức lương 7 triệu hay 15 triệu/tháng, việc tiết kiệm hiệu quả không phụ thuộc vào con số – mà phụ thuộc vào thói quen. Dưới đây là 7 mẹo thực tế đã giúp một người phụ nữ tích lũy được số tiền mà trước đây phải mất 3 năm mới dành dụm nổi.

1. Ăn sáng tại nhà – tiết kiệm mà vẫn đủ chất

Một bữa sáng ngoài hàng hiện nay có thể tiêu tốn từ 20.000–35.000 đồng mỗi ngày. Thay vì tiêu đều đều cả triệu đồng mỗi tháng cho những suất ăn sáng “cho xong”, bạn có thể chuẩn bị từ tối hôm trước: vo gạo, cài nồi cơm hẹn giờ, sáng luộc thêm 2 quả trứng là xong. Tổng chi phí chỉ vài ngàn, lại đủ chất, sạch sẽ và tiết kiệm rõ rệt.

2. Ưu tiên phương tiện công cộng hoặc đạp xe

Nếu trung bình mỗi chuyến xe công nghệ hết 40.000 đồng, thì chỉ cần 10 ngày đi làm là tốn 800.000 đồng – gần bằng 1/8 lương cơ bản. Trong khi đó, mua thẻ xe buýt/thẻ tàu điện chỉ vài trăm nghìn mỗi tháng, hoặc đơn giản là đạp xe nếu gần, vừa tiết kiệm, vừa tốt cho sức khỏe.

3. Đọc sách thông minh – mượn thay vì mua

Mua sách cho cả nhà đọc mỗi tháng có thể ngốn vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Thay vì vậy, hãy tận dụng thư viện công cộng, hoặc trao đổi sách giữa các gia đình. Vừa tiết kiệm tiền, vừa nuôi dưỡng thói quen đọc.

4. Tránh xa livestream bán hàng – chốt đơn vô thức là có thật

Nhiều người có thói quen “xem cho vui” livestream bán hàng, nhưng chính tâm lý giải trí lại khiến bạn dễ bị dẫn dắt, mua đồ không thực sự cần thiết. Những chương trình “giảm sâu”, “giá chỉ hôm nay” thực ra đều đã được định giá từ trước. Hãy giới hạn thời gian xem và chỉ vào những nền tảng mua sắm khi thật sự cần.

5. Đừng đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền

Tiền thưởng chuyên cần 200–300 ngàn không đáng để bạn mang bệnh mãn tính suốt đời. Việc thức khuya, làm thêm quá mức có thể khiến bạn kiệt sức, thậm chí phải tiêu tiền gấp nhiều lần cho thuốc men, viện phí. Giữ sức khỏe là khoản tiết kiệm lớn nhất về lâu dài.

6. Ghi chép chi tiêu – để biết tiền đang "chảy" đi đâu

Bạn không thể tiết kiệm nếu không biết mình đang tiêu vào đâu. Việc ghi lại từng khoản chi qua app hoặc sổ tay sẽ giúp bạn “đối mặt” với những món tiêu vô lý. Chỉ cần duy trì vài tuần, bạn sẽ thấy rõ những hạng mục có thể cắt giảm mà không ảnh hưởng đến chất lượng sống.

Gợi ý: Chia nhóm chi theo 3 màu:

Thiết yếu (ăn, ở), Tùy chọn (mua sắm, cafe), và Lãng phí (mua theo cảm xúc, không dùng đến). Cắt nhóm thứ 3 là bạn đã bắt đầu tiết kiệm thực sự.

7. Tiết kiệm trước, chi tiêu sau – công thức không bao giờ lỗi thời

Thay vì “xài xong rồi mới để lại phần dư”, hãy chuyển ngay 20–50% lương sang tài khoản tiết kiệm ngay khi vừa nhận lương. Sống với phần còn lại sẽ khiến bạn cân đối hơn và tự động cắt bớt những món không cần thiết.

Chính phương pháp này đã giúp người chia sẻ trong bài tiết kiệm được số tiền tương đương 3 năm chỉ trong 1 năm. Không phải vì thu nhập cao, mà nhờ áp dụng đúng tư duy.

Bảng so sánh trước – sau khi áp dụng 7 mẹo tiết kiệm:

Hạng mụcTrước thay đổiSau khi thay đổi
Ăn sáng1 triệu/tháng300.000đ/tháng
Di chuyển800.000đ/tháng300.000đ/tháng
Mua sách500.000đ/tháng0 đồng (thư viện)
Mua sắm livestream1.200.000đ/tháng300.000đ/tháng
Chi y tế>1 triệu/năm200.000đ/năm (dự phòng)
Chi không kiểm soátKhông rõGhi chép hàng ngày
Tỷ lệ tiết kiệm<10% thu nhập30–50% thu nhập

Kết luận:

Không cần chờ tới khi lương cao mới bắt đầu tiết kiệm. Bằng cách thay đổi 7 thói quen nhỏ này, bạn sẽ thấy tài khoản của mình dày lên từng tháng – mà vẫn sống đủ, sống khỏe và sống vui. Tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ, mà là sống có kế hoạch.

Bạn sẽ làm gì hôm nay để giúp bản thân tích lũy nhanh hơn 3 năm chỉ trong… 1 năm?

Theo Như Anh

Phụ nữ số

