Tiết lộ 4 thói quen của những người khỏe mạnh nhất thế giới: Điều số 4 rất nhiều người khó làm được trong cuộc sống hiện đại

Ngày càng có nhiều nghiên cứu mới được đưa ra có liên quan đến vấn đề về sức khỏe và tuổi thọ. Có những nghiên cứu chỉ ra lợi ích của việc uống cà phê, trà… Nhưng trên thực tế, duy trì một lối sống lành mạnh dễ dàng hơn bạn tưởng rất nhiều.



Do văn hóa ở Mỹ, chúng tôi đã tạo ra những thói quen không lành mạnh với việc triển khai các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và lối sống ít vận động khi chúng tôi phấn đấu cho "Giấc mơ Mỹ". Lớn lên, bố mẹ tôi thỉnh thoảng đưa hai chị em tôi đi mua kem hoặc khoai tây chiên từ một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Việc này đã trở thành một thói quen phổ biến tại đất nước tôi và vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Tuy nhiên, sau khi ăn chay được 4 năm, tôi đã bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề về sức khỏe và thể chất. Tôi đã dần hình thành những thói quen tốt để sống một cuộc sống lành mạnh và cân bằng hơn.

Dưới đây là một số thói quen mà những người khỏe mạnh nhất trên thế giới tuân theo để duy trì một lối sống lành mạnh giúp cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

1. Ăn vừa đủ và không ăn quá no

Chế độ ăn uống điển hình của người Mỹ bao gồm thức ăn nhanh, khẩu phần ăn lớn và đồ uống có đường. Tuy nhiên, các quốc gia khác không bắt chước những thói quen này giống như ở Mỹ.

Không nghi ngờ gì khi kích thước khẩu phần ăn ở Mỹ quá lớn. Phương châm của chúng tôi là "càng lớn càng tốt" và có vẻ như quy mô khẩu phần ăn tại các nhà hàng và chuỗi thức ăn nhanh tiếp tục tăng với tốc độ theo cấp số nhân.

Ở những nơi như Nhật Bản, khẩu phần ăn nhỏ hơn nhiều và họ có xu hướng tuân theo chế độ ăn nhiều thực vật hơn so với chế độ ăn nhiều thịt và sữa. Tuy nhiên, khẩu phần ăn lớn ở Hoa Kỳ không phải là vấn đề duy nhất. Vấn đề nằm ở việc họ cố gắng ăn hết thức ăn trên đĩa ngay cả khi đã no. Việc này không xảy ra ở những quốc gia khác, đặc biệt là Nhật Bản. Ở Nhật Bản, người dân tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc "Hara hachi bun me", họ chỉ ăn cho đến khi đã no khoảng 80%.

2. Chế độ ăn chủ yếu bao gồm nhiều trái cây và rau xanh

Chế độ ăn uống là yếu tố quyết định chính đến sức khỏe, và thật không may trong xã hội ngày nay, chúng ta đã bỏ qua thực phẩm có nguồn gốc thực vật và chuyển sang tiêu thụ các thực phẩm đã qua chế biến sẵn thường chứa các hóa chất độc hại.

Mặc dù chế độ ăn uống trung bình của người Mỹ bao gồm nhiều thịt và sữa, nhưng đó không phải là chế độ ăn uống phổ biến cho mọi người ở mọi quốc gia. Cụ thể là ở Okinawa (Nhật Bản), chế độ ăn của người dân bao gồm nhiều trái cây và rau quả. Ở nơi đây, rất nhiều người dân sống tới 110 tuổi, trong khi ở Mỹ bạn hiếm khi thấy điều đó.

Vì vậy, bạn nên tập trung vào việc kết hợp nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào chế độ ăn uống của mình, như trái cây và rau củ quả. Nếu bạn đang đưa vào cơ thể các thực phẩm đã qua chế biến và có chứa các hóa chất độc hại, nó sẽ chỉ gây hại cho sức khỏe của bạn mà thôi.

3. Xây dựng một lối sống năng động

Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và luôn vận động là công thức để thành công trong việc sống thọ và hạnh phúc.

Những người khỏe mạnh nhất trên thế giới luôn xây dựng một lối sống năng động trong suốt cuộc đời của họ. Cho dù đó là chạy, đi xe đạp, bơi lội, nâng tạ, đi bộ đường dài,… việc duy trì các hoạt động thể chất tốt là yếu tố quan trọng để kéo dài tuổi thọ.

Tuy nhiên, bạn không cần phải dành hàng giờ mỗi ngày để tập thể dục và cũng không cần phải quá vất vả trong quá trình tập luyện, điều quan trọng là bạn cần duy trì thói quen rèn luyện thể chất đều đặn mỗi ngày để đem lại lợi ích cao nhất cho sức khỏe của bạn.

4. Họ có thể kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn. Sống trong một xã hội đầy sự cạnh tranh, căng thẳng mà chúng ta gặp phải dường như luôn đạt ngưỡng cao nhất.

Bạn lo lắng về việc thanh toán các hóa đơn, giải quyết các mối quan hệ, công việc, cơ quan và nhiều hơn thế nữa. Bạn có thể gặp phải một số loại căng thẳng hàng ngày, ngay cả khi đó là một vấn đề nhỏ. Bất chấp tất cả những yếu tố gây căng thẳng có thể gây ra cho bạn, điều quan trọng là bạn phải cố gắng và kiểm soát nó để không phải đối mặt với căng thẳng mãn tính.

Những người khỏe mạnh nhất trên thế giới có mức độ căng thẳng thấp và họ có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến căng thẳng mà họ gặp phải một cách dễ dàng. Mặc dù căng thẳng là điều không thể tránh khỏi, nhưng có nhiều cách bạn có thể kiểm soát nó để nó không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của bạn.

Chia sẻ của Felicia Atkinson - blogger chuyên viết về lối sống, phát triển bản thân tại Medium