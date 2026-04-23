Tiết lộ kế hoạch thông xe cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung

Ngày 23-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế (gọi tắt là Ban QLDA) cho biết đã có văn bản gửi UBND thành phố và Sở Xây dựng về kế hoạch tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1.



Cầu vượt cửa biển Thuận An dài 2,36 km dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30-4.

Theo đó, lễ thông xe kỹ thuật dự kiến diễn ra vào lúc 6 giờ sáng 30-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026). Địa điểm tổ chức tại đầu mố M1 Hải Dương, phía Bắc cầu vượt cửa biển Thuận An.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn tuyến 1B Thuận An.

Để phục vụ buổi lễ, Ban QLDA kiến nghị trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ tạm thời cấm các phương tiện lưu thông từ đường Hồ Văn Đỗ (đoạn phía Nam cầu) lên cầu vượt cửa biển Thuận An nhằm tránh ùn tắc giao thông.

Dự kiến đến ngày 30-4, đoạn 1B phía Nam cầu vượt cửa biển sẽ hoàn thiện thảm bê tông nhựa lớp thứ nhất.

Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An (giai đoạn 1) có tổng chiều dài gần 7,8km, đi qua địa bàn phường Thuận An. Trong đó, riêng cầu vượt qua cửa biển Thuận An dài 2,36km, bề rộng từ 20 m đến 23,5 m.

Bê tông nhựa lớp thứ nhất ở tuyến 1B đã được thảm gần tới đoạn giao với đường Hồ Văn Đỗ.

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP Huế với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng. Đến nay, nguồn vốn đã bố trí hơn 2.483 tỉ đồng, lũy kế giải ngân đạt trên 2.230 tỉ đồng.

Công nhân thổi bụi chuẩn bị thảm bê tông nhựa lớp thứ nhất. Ảnh chụp trưa 23-4.

Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện vẫn còn 4 hộ dân ở đoạn cuối tuyến, từ đường Hồ Văn Đỗ đến nút giao Quốc lộ 49, chưa bàn giao mặt bằng. Dự kiến việc bàn giao sẽ hoàn tất trước ngày 30-4.

Thi công vỉa hè đoạn tuyến 1B.

Theo Ban QLDA, đến thời điểm này, công trình cầu đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống điện chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn phân làn. Đối với đoạn tuyến 1A phía Hải Dương, các hạng mục gồm thảm bê tông nhựa, điện chiếu sáng, biển báo và sơn phân làn đã hoàn tất.

Ở đoạn tuyến 1B phía Thuận An, toàn bộ phần thảm bê tông nhựa hai lớp, hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè và hệ thống thoát nước dọc đoạn 300m sau mố M2 cũng đã hoàn thiện.

Hiện các đơn vị đang tập trung thi công đoạn từ 300m sau mố M2 đến nút giao đường Hồ Văn Đỗ. Dự kiến trước ngày 30-4 sẽ hoàn thành lớp bê tông nhựa thứ nhất, hệ thống điện chiếu sáng, một phần vỉa hè và hệ thống thoát nước dọc.

Song song đó, công tác dọn dẹp vệ sinh toàn tuyến cũng đang được triển khai để đảm bảo mỹ quan và các điều kiện cần thiết cho lễ thông xe kỹ thuật.