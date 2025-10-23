Tiết lộ mới nhất về xu hướng tiêu dùng sản phẩm F&B: Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến công dụng, mà còn coi trọng giá trị cảm xúc

Thị trường thức uống hỗ trợ dinh dưỡng (FSN) (bao gồm các loại đồ uống tăng cường protein, bổ sung dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung) dự báo sẽ đạt khoảng 758,99 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt mức 7%.

Nhằm giúp các thương hiệu thực phẩm và đồ uống nắm bắt rõ hơn sự thay đổi trong nhu cầu của nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe, đồng thời nhận diện cơ hội đổi mới và tăng trưởng, Tetra Pak đã tiến hành một khảo sát toàn cầu nhằm làm rõ những xu hướng và yếu tố địa phương đang định hình tương lai của ngành hàng này.

Nghiên cứu cho thấy: các sản phẩm FSN đang trở thành một phần trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn diện của người dùng. Những động lực chính bao gồm: hỗ trợ sức khỏe thể chất (58%), đảm bảo bổ sung dinh dưỡng hằng ngày (51%) và duy trì năng lượng cho một ngày bận rộn (47%). Bên cạnh lợi ích về thể chất, các sản phẩm FSN còn được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện sức khỏe tinh thần, vóc dáng và hỗ trợ cho việc tập luyện thể thao.

Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất mà còn mong muốn sự an tâm về cảm xúc: 42% muốn chủ động kiểm soát sức khỏe, 39% tìm kiếm sự yên tâm về dinh dưỡng và 30% mong muốn có được sự cân bằng và giảm bớt căng thẳng.

Bên cạnh những yếu tố liên quan đến sức khỏe, khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế cũng ngày càng được chú trọng: 21% người tiêu dùng lựa chọn vì sự tiện lợi khi di chuyển, trong khi 18% bị thuyết phục bởi khả năng tiết kiệm thời gian cho bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ. Đáng chú ý, mỗi nhóm đối tượng khách hàng đề cao giá trị khác nhau: người trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc thưởng thức hương vị, trong khi nhóm lớn tuổi tìm kiếm sự yên tâm trong chế độ dinh dưỡng.

Các yếu tố chính thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm thức uống hỗ trợ dinh dưỡng (FSN), theo Nghiên cứu Người tiêu dùng Toàn cầu của Tetra Pak 2025.

Thức uống hỗ trợ dinh dưỡng đang ghi nhận sức hút ngày càng tăng, đặc biệt là nhóm chú trọng sức khỏe, với 59% bày tỏ sự hứng thú với thực phẩm ở dạng lỏng. Sức hấp dẫn của sản phẩm đến từ tính tiện dụng trong đời sống hằng ngày: không cần chuẩn bị, dễ bảo quản và phù hợp cho nhu cầu sử dụng khi di chuyển. Xu hướng này phản ánh rõ mong muốn của người tiêu dùng hiện đại đối với những sản phẩm phù hợp hơn với nhịp sống năng động và chú trọng sức khỏe.

Bà Anna Larsson, Giám đốc Ngành hàng FSN của Tetra Pak chia sẻ: “Tính tiện lợi luôn là yếu tố trọng yếu mà người tiêu dùng mong đợi. Với các thương hiệu, đây là cơ hội để dẫn đầu bằng những giải pháp tiện dụng, công thức sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng. Tuy nhiên, sức hút của phân khúc này không chỉ đến từ sự tiện lợi. Có tới 71% người tiêu dùng ưa chuộng hiệu quả lâu dài từ nguyên liệu tự nhiên hơn là kết quả nhanh từ chế phẩm tổng hợp, và họ sẵn sàng chi trả cao hơn để có được sản phẩm như vậy. Điều này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét sang các giá trị tiêu dùng thực chất, hướng đến sức khỏe lâu dài”.

Nghiên cứu cũng chỉ ra nhiều mối quan tâm của người tiêu dùng mà bao bì có thể giải quyết, như: giá cả, độ tin cậy của sản phẩm, sự thuận tiện khi sử dụng và tính minh bạch về thành phần. Hiện có 63% người tiêu dùng sử dụng sản phẩm FSN ở dạng nguyên bản, vì vậy bao bì dùng một lần, dễ bảo quản và có hạn sử dụng dài được xem là giải pháp tối ưu để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Thông qua nghiên cứu này, Tetra Pak mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong việc phát triển những sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng phù hợp với đối tượng người dùng quan tâm tới sức khỏe thông qua các giải pháp bao bì tiện lợi, cùng với các thông tin chuyên sâu định hướng công thức và chiến lược định vị thị trường. Điều này giúp các nhà sản xuất F&B tạo ra những sản phẩm khác biệt mang lại lợi ích chức năng và đáp ứng giá trị cảm xúc, đồng thời chiếm lĩnh thị phần lớn hơn trong một phân khúc biến đổi nhanh chóng và sự thay đổi liên tục trong kỳ vọng của người tiêu dùng.

“Những kết quả này mang đến định hướng rõ ràng cho các thương hiệu muốn thành công trong thị trường FSN đang phát triển nhanh chóng. Bằng cách kết hợp lợi ích chức năng với yếu tố cảm xúc và điều chỉnh sản phẩm phù hợp với thị hiếu địa phương, các thương hiệu có thể xây dựng uy tín với người tiêu dùng, gia tăng tỉ lệ khách hàng thân thiết và mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững”. - Bà Anna Larsson kết luận.

Việt Nam không nằm ngoài làn sóng chuyển dịch toàn cầu trong lĩnh vực thức uống hỗ trợ dinh dưỡng. Theo khảo sát từ Tetra Pak Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kép CAGR của các nhóm ngành trong lĩnh vực thức uống hỗ trợ dinh dưỡng FSN tại Việt Nam giai đoạn 2024-2027 dự kiến đạt 8,4%, cao hơn đáng kể so với mức 6,7% của giai đoạn 2020-2023, trong đó xu hướng sản phẩm dinh dưỡng giàu đạm (hi-protein) “khỏe và ngon” đang phát triển rất nhanh, và đây cũng là hướng đi tiềm năng cho các nhà sản xuất trong nước.

Với hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Tetra Pak đang đồng hành với các doanh nghiệp F&B trong nước tạo ra các sản phẩm thức uống hỗ trợ dinh dưỡng đảm bảo an toàn, chất lượng đồng nhất và vị ngon của sản phẩm, thông qua công nghệ chế biến và đóng gói hiện đại từ Thụy Điển.

Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam cho biết: “Tetra Pak sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa ý tưởng, từ giai đoạn thử nghiệm đến sản xuất quy mô nhỏ tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Bloom. Với mạng lưới chuyên gia toàn cầu và sự am hiểu thị trường địa phương, chúng tôi mang đến giải pháp toàn diện trong đóng gói và chế biến thực phẩm và đồ uống, giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng – đặc biệt trong ngành hàng thức uống hỗ trợ sinh dưỡng, nơi yếu tố an toàn thực phẩm và giá trị dinh dưỡng đóng vai trò then chốt”.