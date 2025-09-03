Tiêu đồng nào "chất" đồng đó: Cụ bà 78 tuổi chi 30 triệu cho khóa học giảm cân, hạ mỡ máu, mua đôi giày hơn 4 triệu đi bộ cho êm chân!

Ở tuổi 78, bà Wang Shuyun - Một cựu công chức ở thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã khiến con cháu và không ít giới trẻ ngạc nhiên, vì cách tiêu tiền của mình. Cách đây 2 tháng, bà Wang đã chi 8.000 NDT (gần 30 triệu đồng) cho một khóa học dinh dưỡng.

“Tôi muốn giảm cân, hạ mỡ máu. Ở tuổi này, muốn sống tiếp thì phải đầu tư cho sức khỏe” - Bà Wang nói.

Chưa dừng lại ở đó, bà Wang còn chi 1.200 NDT (khoảng 4,4 triệu đồng) để sắm một đôi giày Adidas. Trong mắt bà, việc chi chừng đó tiền cho một đôi giày hoàn toàn không phải là chạy theo mốt, mà là lựa chọn cho sự thoải mái, an toàn cho mình vì hàng ngày, bà Wang đều đi bộ 2 cữ: Một lần vào buổi sáng sớm, và một lần vào lúc xế chiều.

Chia sẻ với tờ Reuters, bà Wang còn cho biết thêm hàng tháng, bà đều mua sữa dành cho người già bị tiểu đường, mà đặc biệt phải là loại sữa nhập khẩu từ New Zealand mới được vì chỉ có loại đó mới “hợp khẩu vị của bà”.

Để có đủ tiền chi tiêu, trang trải các nhu cầu của bản thân ở tuổi xế chiều, bà Wang cho biết tất cả đều đến từ lương hưu. Vì bà không có con, nên đương nhiên chẳng có ai cho bà tiền. Mức lương hưu hiện tại của bà Wang lên tới 10.000 NDT (khoảng 36,9 triệu đồng), cao hơn nhiều so với mặt bằng chung, cộng thêm việc không có con cái nên bà gần như toàn quyền quyết định chi tiêu cho bản thân.

Câu chuyện của bà Wang là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển trong tư duy tiêu dùng của thế hệ hưu trí ở đất nước tỷ đân.

Thế hệ hưu trí thời nay đã khác thời xưa

Bà Wang cho biết bà không muốn sống thắt lưng buộc bụng cả đời, giống như những gì mà ông bà và bố mẹ của bà đã từng làm trước đây. Và ngày càng có nhiều người đã về hưu suy nghĩ giống bà Wang. Thay vì tiếp tục chắt chiu dành dụm, họ dám chi tiêu cho bản thân để tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều.

Theo dữ liệu của Euromonitor International, tại trung Quốc, chi tiêu của chủ hộ gia đình ở độ tuổi từ 60 trở đã tăng 129% trong giai đoạn 2015-2025, trong khi mức tăng của toàn dân chỉ khoảng 79%. Nói cách khác, người cao tuổi không chỉ tăng về số lượng, mà còn chi tiêu mạnh tay hơn hẳn trước đây.

Chính điều này đã khiến các doanh nghiệp ở xứ tỷ dân phải thay đổi chiến lược để đáp ứng nhu cầu, mong muốn tiêu tiền của “khối nghỉ hưu”.

Lao Feng Xiang - Thương hiệu trang sức hơn 100 năm tuổi, là một ví dụ điển hình. Thương hiệu này đã cho ra mắt sản phẩm kính AI hỗ trợ người già đọc chữ nhỏ, chỉ đường bằng giọng nói và thậm chí có thể trò chuyện để mang lại cảm giác có người bầu bạn. Thương hiệu Xiaomi cũng không nằm ngoài cuộc đua này với sản phẩm điện thoại, tivi thân thiện cho người lớn tuổi, tích hợp tính năng điều khiển từ xa để con cái có thể hỗ trợ cha mẹ.

Ngoài lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm bảo hiểm - dịch vụ y tế cũng nhập cuộc. Tập đoàn bảo hiểm - Y tế Ping An đã mở rộng dịch vụ chăm sóc tại nhà, dùng AI giám sát sức khỏe và môi trường sống của người nghỉ hưu, đặc biệt là những người đang sống một mình. Hiện tại, dịch vụ này đã được triển khai ở 75 thành phố ở Trung Quốc.

Khoảng cách giữa khối “hưu trí thành thị” và “hưu trí nông thôn”

Không phải người già nào cũng có khả năng chi tiêu như bà Wang. Trên thực tế, mức lương hưu trung bình ở thành thị chỉ khoảng 3.000 NDT/tháng (11 triệu đồng), còn ở nông thôn, con số trung bình chỉ dừng ở mức 200 NDT/tháng (738.000 đồng). Sự chênh lệch này tạo ra hai bức tranh hưu trí hoàn toàn khác nhau.

Ở các thành phố lớn, người cao tuổi có điều kiện tài chính để nghĩ đến tận hưởng tuổi già, chăm sóc chính mình. Họ có thể tiêu tiền để kéo dài tuổi thọ, cải thiện chất lượng sống và thậm chí là thỏa mãn sở thích cá nhân. Trong khi đó, ở nông thôn, phần lớn lương hưu chỉ đủ mua gạo, dầu ăn, thuốc men cơ bản. Thế nên nhiều cụ già ở quê vẫn chỉ mong bữa cơm có thêm thịt, hoặc không phải phụ thuộc vào tiền chu cấp của con cháu.

Cuộc sống hưu trí ở thành thị thường gắn với hình ảnh thành thơi, đi bộ trong công viên, tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, hay việc chi tiền cho các thiết bị hỗ trợ sức khỏe. Người cao tuổi có thể coi đây là giai đoạn để bù đắp cho những năm tháng lao động căng thẳng, là thời điểm họ có quyền được tiêu cho bản thân.

Ngược lại, ở nông thôn, tuổi hưu chưa chắc đã đồng nghĩa với nghỉ ngơi. Lương hưu quá thấp khiến nhiều người vẫn phải làm việc tay để duy trì thu nhập. Họ không có khái niệm tiêu cho chính mình, bởi phần lớn thu nhập vẫn đang được tính toán để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu, hoặc tiết kiệm phòng khi ốm đau.

Chính sự khác biệt này tạo nên hai “thế giới hưu trí” song song tồn tại: Một thế giới có điều kiện hưởng thụ và trải nghiệm, và một thế giới vẫn gắn liền với sự cần mẫn chắt chiu.

Theo Reuters