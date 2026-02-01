Tiểu đường rất hay "nhắm tới" những người có 3 đặc điểm này: Kiểm tra ngay xem bạn có không

Đái tháo đường type 2 là một tình trạng rối loạn chuyển hóa mạn tính, có thể gây ra những tổn thương lâu dài nếu không được điều trị. Tuy nhiên, một số người có thể sống chung với bệnh lên đến 10 năm trước khi được chẩn đoán vì bệnh có thể không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào.

Tổ chức Tiểu đường Vương quốc Anh (Diabetes UK) kêu gọi mọi người hiểu rõ nguy cơ mắc bệnh tiểu đường của mình bằng cách nhận thức được những yếu tố có thể làm tăng khả năng mắc bệnh, chẳng hạn như số đo vòng eo, huyết áp và cân nặng. Ba chỉ số này có thể cho biết nguy cơ của bạn cao đến mức nào, nhưng trong hầu hết các trường hợp, chúng cũng có thể được cải thiện nhờ những thay đổi lối sống đơn giản.

Dưới đây là những đặc điểm cơ thể có thể cảnh báo nguy cơ mắc tiểu đường:

Số đo vòng eo “quá khổ”

Đái tháo đường type 2 thường liên quan đến tình trạng thừa cân nói chung, nhưng ngay cả những người có chỉ số BMI thấp hoặc khỏe mạnh cũng có thể mắc bệnh. Các chuyên gia tại Diabetes UK lưu ý rằng, bất kể cân nặng tổng thể của bạn ra sao, việc tích mỡ dư thừa quanh vùng eo có thể là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

Họ giải thích: “Việc mang nhiều mỡ quanh vùng bụng giữa khiến mỡ có thể tích tụ xung quanh các cơ quan như gan và tuyến tụy. Điều này có thể gây ra tình trạng gọi là kháng insulin vì insulin không thể đi xuyên qua lớp mỡ.”

Số đo vòng eo khỏe mạnh là dưới:

80cm đối với tất cả phụ nữ

94cm đối với hầu hết nam giới

90cm đối với nam giới Nam Á

Số đo vòng eo cao hơn mức này có thể đồng nghĩa với việc bạn có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn. Nếu bạn lo lắng về số đo vòng eo của mình, các chuyên gia khuyên nên vận động nhiều hơn và ăn uống lành mạnh để giảm kích thước vòng eo.

Chỉ số vòng eo có thể phản ánh tình trạng sức khỏe.

Huyết áp cao

Huyết áp cao hiếm khi gây ra triệu chứng, nhưng nó có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe, từ đau tim đến tiểu đường. Việc mắc tiểu đường cũng có thể làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp.

Huyết áp có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi chế độ ăn uống. Tránh muối, rượu và caffeine có thể giúp hạ chỉ số này. Các yếu tố lối sống khác ảnh hưởng đến huyết áp bao gồm hút thuốc, căng thẳng và thừa cân.

Bạn có thể kiểm tra huyết áp tại hầu hết các nhà thuốc, phòng khám và thậm chí tại một số nơi làm việc. Một số người thậm chí còn có thể mua máy đo huyết áp để sử dụng tại nhà.

Thừa cân hoặc béo phì

Diabetes UK lưu ý: “Việc sống chung với tình trạng thừa cân hoặc béo phì không tự nó gây ra đái tháo đường type 2 như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng đó là một trong những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Sự hiểu lầm này dẫn đến những phán xét và cảm giác xấu hổ, khiến mọi người không đi khám để nhận được sự hỗ trợ cần thiết nhằm giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2.”

Bạn có thể sử dụng công cụ tính BMI trực tuyến để kiểm tra xem mình có được xem là thừa cân hay béo phì hay không. Để sử dụng công cụ này, bạn cần đo chiều cao và cân nặng của mình. Công cụ cũng có thể đưa ra các khuyến nghị về cách giảm hoặc tăng cân dựa trên kết quả của bạn.