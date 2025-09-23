Tiểu thư 7000 tỷ bí mật kết hôn với Anh tài Vbiz?

Sau hiệu ứng từ Gia đình Haha, cái tên Ngọc Thanh Tâm trở thành tâm điểm được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội. Không chỉ sự nghiệp, hình ảnh trong show thực tế được khen ngợi, mà đời tư của cô cũng bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn. Gần đây, Ngọc Thanh Tâm liên tục đối mặt với những nghi vấn hẹn hò sao nam, vì thế mọi động thái của cô đều khiến khán giả tò mò, bàn tán sôi nổi.

Mới đây, trong một buổi livestream cùng nhau, Ngọc Thanh Tâm và Anh tài Neko Lê bất ngờ nhận được câu hỏi từ khán giả rằng cả hai có mối quan hệ như thế nào, có phải vợ chồng thật không?. Thay vì phản ứng căng thẳng, cả hai đã chọn cách xử lý khéo léo và đầy hài hước, khiến netizen được một phen bật cười. Cụ thể, Neko Lê lập tức "nhảy số", bắt tay với với Ngọc Thanh Tâm dựng nên một tiểu phẩm ngay trên sóng livestream. Cả hai tự nhận đã kết hôn được 30 năm, thậm chí còn khẳng định có 2 người con song sinh đang theo học đại học tại Cần Thơ và Vĩnh Long. Cả hai còn hài hướng thể hiện sự tung hứng ăn ý khi bịa ra nhiều tình tiết như nhớ lại thời mang bầu, các con đẻ ra sao....

Động thái này cũng được xem là lời phủ nhận khéo léo trước những tin đồn bí mật kết hôn bủa vây cả hai. Thay vì trực tiếp bác bỏ, Ngọc Thanh Tâm và Neko Lê chọn cách biến tin đồn thành chất liệu để "diễn hài", vừa xua tan nghi ngờ, vừa cho thấy sự thân thiết, thoải mái trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Ngọc Thanh Tâm và Neko Lê lên tiếng tin đồn kết hôn

Cả hai còn hài hướng diễn cảnh tình tứ nhưng Neko Lê phản ứng cảm lạnh là "Thấy ghê quá"

Trong showbiz, không dễ để duy trì một tình bạn, tình đồng nghiệp bền lâu, nhưng giữa Ngọc Thanh Tâm và Neko Lê lại là ngoại lệ. Cả hai bắt đầu hợp tác từ những dự án web-drama, sau đó dần trở thành cặp "bài trùng". Không chỉ cùng nhau làm việc, Ngọc Thanh Tâm và Neko Lê còn thường xuyên xuất hiện trong đời sống thường ngày, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời tư trên mạng xã hội. Cách cả hai trêu chọc, tung hứng khi livestream hay tham gia sự kiện càng làm khán giả thích thú, thậm chí nhiều người còn cho rằng Neko Lê xem Ngọc Thanh Tâm như em gái, hoặc "cô con gái thứ 3" vì quá cưng chiều cô.

Ngọc Thanh Tâm và Neko Lê có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm

Ngọc Thanh Tâm là một trong những nghệ sĩ trẻ hiếm hoi của Vbiz theo đuổi cùng lúc cả hai lĩnh vực diễn xuất và sản xuất nội dung. Cô được biết đến là tiểu thư 7.000 tỷ, con gái của nữ đại gia thủy sản nức tiếng Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Gần đây, cô còn gây chú ý khi trở thành một mảnh ghép trong dàn cast Gia đình Haha - Những ngày trời bao la, cho thấy khía cạnh gần gũi, chân thật và giàu năng lượng tích cực. Từng bị định kiến vì xuất thân "trâm anh thế phiệt", Ngọc Thanh Tâm đang dần chứng minh sự nghiêm túc với nghệ thuật bằng thực lực và con đường riêng.

Ngọc Thanh Tâm rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Vào năm 2020, Ngọc Thanh Tâm từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Khải Đăng. Khi đó, cả hai không những tham gia dự án web drama cùng nhau mà còn luôn xuất hiện như hình với bóng trong những buổi tiệc cùng với bạn bè. Sau thời gian dài bị soi hint, Khải Đăng lên tiếng đính chính: "Có lẽ chúng tôi có duyên, có nhiều điểm chung nên gây ra hiểu nhầm. Tôi nghĩ tin đồn mãi là tin đồn. Chúng tôi không lên tiếng vì chuyện này không ảnh hưởng đến ai. Kể ra khi mọi người nhắc đến mình thì chứng tỏ họ còn quan tâm đến mình, tôi hay suy nghĩ lạc quan như vậy".

Ngọc Thanh Tâm là con gái của gia đình giàu có, khối tài sản khủng