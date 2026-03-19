Tiểu thư nghìn tỷ Việt Nam làm ca sĩ, MV này mà ra mắt thời “công chúa bong bóng” chắc viral lắm!

Tối 18/3, Ngọc Thanh Tâm chính thức ra mắt MV Tiếp Nhiên Liệu . Ngay từ khâu chuẩn bị, Ngọc Thanh Tâm hướng đến một sản phẩm dễ nghe, phù hợp với chính mình và mang năng lượng tích cực đến người xem. Không đặt nặng thông điệp phức tạp hay cấu trúc âm nhạc cầu kỳ, Tiếp Nhiên Liệu được xây dựng theo hướng đại chúng, hướng đến khả năng tiếp cận rộng rãi.

Ca khúc mang màu sắc pop với giai điệu đơn giản, dễ nhớ, đi theo xu hướng teen-pop từng phổ biến vào đầu thập niên 2000. Phần ca từ nhẹ nhàng, mang thông điệp tích cực đúng như định hướng ban đầu. Tuy nhiên, chính lựa chọn an toàn này khiến sản phẩm thiếu điểm nhấn rõ rệt trong bối cảnh thị trường nhạc Việt đang thiên về những thử nghiệm mới mẻ hơn về âm thanh và cấu trúc.

MV Tiếp Nhiên Liệu được Ngọc Thanh Tâm chủ động lên ý tưởng ngay từ khi nhận demo. Cô lựa chọn đạo diễn Kiên Ứng để hiện thực hóa concept hình ảnh đơn giản, gần gũi và mang màu sắc tươi sáng. Quá trình tiền kỳ được hoàn tất trong vòng hai tuần, cho thấy hướng tiếp cận nhanh gọn, không quá phức tạp về mặt sản xuất. Điểm đáng chú ý nằm ở dàn khách mời đông đảo góp mặt trong MV. Ngọc Thanh Tâm mời đến 17 người nổi tiếng thân thiết, từ dàn cast Gia đình Haha cho đến Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy, Võ Tấn Phát, Nhâm Phương Nam, Xuân Nghi, BB Trần,...

Sau khi phát hành, Tiếp Nhiên Liệu nhanh chóng gây ra những liên tưởng về phong cách âm nhạc và hình ảnh. Nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm mang hơi hướng tương đồng với các tiết mục mang màu sắc hoài niệm gần đây, đặc biệt là làn sóng làm mới các ca khúc pop cũ. Tuy nhiên, sự hoài niệm trong MV của Ngọc Thanh Tâm chưa đi theo hướng tái cấu trúc hiện đại, mà giữ nguyên tinh thần cũ, dẫn đến cảm giác vừa quen thuộc vừa có phần lỗi thời.

Một số khán giả nhận xét nếu sản phẩm này ra mắt vào khoảng 15 năm trước, thời kỳ của “công chúa bong bóng Bảo Thy”, teen-pop Việt Nam phát triển mạnh thì bài này sẽ viral. Trong bối cảnh hiện tại, khi thị hiếu khán giả đã thay đổi, lựa chọn này khiến MV khó tạo ra sự bứt phá về mặt xu hướng.

Bên cạnh phần hình ảnh và concept, giọng hát của Ngọc Thanh Tâm tiếp tục là yếu tố gây bàn tán. Việc lựa chọn ca khúc có quãng giọng vừa phải, tiết tấu không quá phức tạp cho thấy sự tính toán nhằm phù hợp với khả năng thanh nhạc của cô. Đây là hướng đi an toàn và hợp lý, giúp hạn chế những điểm yếu về kỹ thuật. Tuy nhiên, điều này cũng khiến phần thể hiện thiếu cao trào và dấu ấn cá nhân rõ nét.

Trước đó, Ngọc Thanh Tâm từng phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay là OST cho phim ngắn Tâm Sắc Tấm vào năm 2021. Sau khoảng thời gian tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 , cô cho thấy sự cải thiện trong cách xây dựng sản phẩm, từ lựa chọn bài hát đến định hướng hình ảnh. Dù chưa tạo ra bước tiến lớn về chuyên môn thanh nhạc, Ngọc Thanh Tâm đang dần hình thành công thức riêng: chọn chất liệu phù hợp, đầu tư hình ảnh và tận dụng thế mạnh trình diễn.

Ngọc Thanh Tâm thẳng thắn khẳng định cô không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Với cô, âm nhạc là một cách thể hiện bản thân và kết nối với khán giả, tương tự như cách cô đã làm với các dự án phim và nội dung số trước đây. Chính vì vậy, dù không đặt mục tiêu cạnh tranh trên thị trường âm nhạc, nữ diễn viên vẫn đầu tư chỉn chu cho từng sản phẩm như một phần mở rộng của hình ảnh cá nhân. Để quảng bá cho MV mới, Ngọc Thanh Tâm sẽ thực hiện 1 school tour đến các trường học tại TP.HCM trong tháng 3 này.

Ngọc Thanh Tâm sinh năm 1993, là con gái duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch Hải Vương Group, Ngọc Thanh Tâm từ lâu đã được nhắc đến với danh xưng “ái nữ hào môn” hay “tiểu thư nghìn tỷ”. Tuy nhiên, trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô xây dựng hình ảnh theo hướng độc lập, tự sản xuất web-drama và tham gia các dự án điện ảnh.

Việc lấn sân sang âm nhạc không phải là bước đi bất ngờ, mà nằm trong chuỗi nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động của Ngọc Thanh Tâm. Dù xuất thân là diễn viên, Ngọc Thanh Tâm luôn bày tỏ niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Cô từng theo học tại Nhạc viện TP.HCM và biết chơi nhiều nhạc cụ như đàn tỳ bà, piano. Năm 2024, Ngọc Thanh Tâm tham gia Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2, đây là bước ngoặt để cô hiện thực hóa giấc mơ đứng trên sân khấu biểu diễn.