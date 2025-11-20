Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TikTok chuẩn bị cho phép người dùng giảm bớt nội dung AI trên feed

20-11-2025 - 07:38 AM | Kinh tế số

Hơn 1,3 tỷ video đã được gắn nhãn "vô hình" để đối phó nội dung chỉnh sửa bằng AI đang tràn lan.

TikTok đang thử nghiệm một tùy chọn mới cho phép người dùng giảm bớt lượng nội dung tạo bởi AI xuất hiện trên mục "For You". Đây là thay đổi tiếp theo trong nỗ lực tăng quyền kiểm soát cho người dùng giữa bối cảnh các nền tảng mạng xã hội chứng kiến sự bùng nổ của nội dung do AI tạo ra.

Theo thông báo, tính năng sẽ được triển khai trong “vài tuần tới” và xuất hiện trong phần "manage topics" của ứng dụng, nơi người dùng tùy chỉnh nhóm nội dung mà họ muốn xem nhiều hoặc ít hơn. TikTok cho biết lựa chọn mới nhằm giúp người dùng "giảm tải" nội dung AI nếu không muốn các video này chiếm quá nhiều trong luồng đề xuất. Trước đó, Pinterest cũng đã phải điều chỉnh thuật toán khi nhiều người phàn nàn rằng hình ảnh do AI tạo ra đang lấn át nội dung thật.

TikTok hiện yêu cầu người dùng gắn nhãn cho các video được tạo bằng AI, đồng thời ghi nhận đã có hơn 1,3 tỷ video được gắn nhãn dạng này. Tuy vậy, nền tảng cũng thừa nhận hệ thống phát hiện hiện tại chưa hoàn hảo. TikTok đang sử dụng Content Credentials, một tiêu chuẩn watermark theo dạng metadata được nhiều hãng áp dụng, nhưng tín hiệu này dễ bị suy yếu khi nội dung được chỉnh sửa trong ứng dụng khác hoặc bị sao chép rồi chia sẻ lại trên các nền tảng khác.

Để cải thiện khả năng nhận diện, TikTok cho biết họ sẽ thử nghiệm thêm công nghệ watermark "vô hình". Công ty mô tả đây là lớp đánh dấu bổ sung dưới dạng "watermark" chỉ TikTok có thể đọc được, giúp hạn chế việc bị xóa hoặc làm mờ bởi các thao tác chỉnh sửa. Công nghệ mới được kỳ vọng tăng độ chính xác trong việc gắn nhãn nội dung AI, đặc biệt với các video lan truyền đã qua nhiều vòng biên tập.

Theo M.Đức

Thanh niên Việt

