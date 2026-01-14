TikTok Shop đưa nhà máy “lên sóng”: Niềm tin trở thành yếu tố cạnh tranh mới của thương mại điện tử

Trong bối cảnh đó, một xu hướng mới đang hình thành tại TikTok Shop, khi nền tảng này không chỉ là nơi giao dịch, mà đã trở thành không gian để doanh nghiệp “mở” quy trình sản xuất cho người tiêu dùng.

Việc TikTok Shop triển khai GreenUP Factory Tour - livestream trực tiếp tại các nhà máy, như mới đây là Elmich - là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng mới này. Nhà máy không còn nằm phía sau hậu trường, mà xuất hiện ngay trên nền tảng bán hàng, gắn liền với trải nghiệm xem - hỏi - mua của người tiêu dùng.

Khi nền tảng TMĐT “vươn xa” hơn trong hành trình kết nối nhà bán hàng và người dùng

Ở giai đoạn đầu, vai trò cốt lõi của các sàn TMĐT là kết nối người bán và người mua, tối ưu lưu lượng truy cập, thanh toán và logistics. Tuy nhiên, khi quy mô thị trường mở rộng và mức độ cạnh tranh tăng cao, đã xuất hiện những yếu tố mới tạo ra tác động không nhỏ đến hành vi mua sắm trực tuyến của người dùng.

Với GreenUP, TikTok Shop cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn. Thay vì chỉ đóng vai trò trung gian giao dịch, nền tảng này tham gia sâu hơn vào việc kết nối sản xuất - nội dung - thương mại. GreenUP được xây dựng như một sáng kiến thúc đẩy TMĐT theo hướng bền vững, khuyến khích doanh nghiệp minh bạch hơn trong quy trình sản xuất và người tiêu dùng lựa chọn có trách nhiệm hơn.

GreenUP Factory Tour là một phần trong sáng kiến đó. Thay vì đưa sản phẩm vào studio livestream quen thuộc, TikTok Shop đưa livestream đến tận nhà máy, nơi quy trình sản xuất diễn ra hàng ngày. Nhà máy, dây chuyền, tiêu chuẩn chất lượng - những yếu tố vốn khó truyền tải bằng quảng cáo - trở thành “chất liệu nội dung” ngay trên nền tảng TMĐT. Điều này cho thấy vai trò của nền tảng đang dịch chuyển: không chỉ tối ưu giao dịch, mà còn thiết kế trải nghiệm để xây dựng niềm tin.

Xây dựng niềm tin về sản phẩm “tại chỗ”

Trong mô hình livestream bán hàng truyền thống, nhà sáng tạo nội dung thường tập trung vào giới thiệu công dụng sản phẩm, đọc kịch bản bán hàng và kêu gọi chốt đơn. Nội dung có tính giải trí cao, nhưng mức độ xác thực đôi khi vẫn là dấu hỏi với người tiêu dùng.

Trong GreenUP Factory Tour, vai trò của nhà sáng tạo nội dung, trong đó có cả các cơ quan báo chí, được đặt trong một bối cảnh khác. Họ trực tiếp tham quan nhà máy, quan sát quy trình sản xuất, tìm hiểu tiêu chuẩn chất lượng và đặt câu hỏi thay cho người tiêu dùng.

Thay vì chỉ đơn thuần nhận định “sản phẩm tốt”, nhà sáng tạo giúp giải thích vì sao sản phẩm được làm ra theo cách đó, và những tiêu chuẩn nào đứng sau mỗi công đoạn. Điều này không chỉ làm tăng độ tin cậy của thông tin, mà còn giúp những khái niệm vốn trừu tượng như “sản xuất bền vững” hay “tiêu chuẩn châu Âu” trở nên cụ thể và dễ hiểu hơn với người tiêu dùng.

Elmich và kết quả bứt phá từ mô hình tham quan nhà máy kết hợp livestream

Điểm đáng chú ý của GreenUP Factory Tour là việc đưa nhà máy – vốn được xem là không gian đậm chất “kỹ thuật” - trở thành một phần của nội dung TMĐT. Với Elmich, thương hiệu gia dụng cao cấp có nguồn gốc từ Cộng hòa Séc (châu Âu), nhà máy của thương hiệu tại Ninh Bình (Việt Nam) được vận hành theo tiêu chuẩn châu Âu, sử dụng năng lượng mặt trời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn thiện, đồng thời áp dụng các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường.

Kết quả kinh doanh từ phiên livestream tại nhà máy Elmich cho thấy hiệu quả đáng chú ý. Phiên livestream ghi nhận khoảng 6.000 đơn hàng trong ngày, thu hút gần 16 triệu lượt xem. GMV đạt mức gấp 12 lần so với ngày kinh doanh thông thường và gấp 7 lần so với một ngày campaign thông thường. Đáng chú ý, những con số này không chỉ đến từ khuyến mãi, mà gắn liền với trải nghiệm minh bạch về quy trình sản xuất.

Đại diện Elmich chia sẻ thêm: “Việc đẩy mạnh bán hàng trên TikTok Shop là một bước mở rộng thị trường và cách tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh hành vi sắm đang thay đổi nhanh chóng. Trong mùa cao điểm cuối năm, Tik Tok Shop không chỉ được kỳ vọng đóng góp về doanh thu, mà còn là kênh giúp tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, gia đình trẻ, gia tăng độ phủ thương hiệu và tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững trong các mùa mua sắm tiếp theo”.

Với các doanh nghiệp như Elmich, việc mở cửa quy trình sản xuất không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn là cách khẳng định năng lực và cam kết dài hạn. Với nền tảng TMĐT, việc tạo không gian cho những trải nghiệm như vậy giúp nâng cao giá trị của hệ sinh thái, thay vì chỉ cạnh tranh bằng chi phí. Còn với người tiêu dùng, trải nghiệm mua sắm trở nên đầy đủ hơn, khi họ có thể xem, hỏi và quyết định trong cùng một hành trình.

Từ GreenUP Factory Tour, có thể thấy TMĐT Việt Nam đang chuyển mình sang giai đoạn mới. Thay vì tập trung tuyệt đối vào “bán nhanh” và “bán rẻ”, các nền tảng bắt đầu chú trọng hơn đến việc sự minh bạch, rõ ràng về chất lượng và tiêu chuẩn trong sản phẩm. Việc hoạt động sản xuất không còn ẩn sau hậu trường, mà trở thành một phần của nội dung đã cho thấy rõ ràng rằng, TMĐT đang bước thêm một bước dài trên hành trình phát triển bền vững hơn.