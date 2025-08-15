TikTok Shop Vietnam Summit 2025: Giải pháp triển khai thực tế cho thương hiệu và nhà bán hàng

TikTok Shop cập nhật quy định mới nhằm chuẩn hóa hoạt động quảng cáo trên nền tảng

Tại TikTok Shop Vietnam Summit 2025, nền tảng này đã cập nhật các thông tin quan trọng liên quan đến quy định quảng cáo. Cụ thể, nội dung quảng cáo trên TikTok Shop phải đảm bảo giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, rõ ràng, dễ hiểu và thể hiện chính xác nội dung cần truyền đạt. Đồng thời, thể hiện rõ tính năng chất lượng sản phẩm, có dấu hiệu nhận diện rõ ràng và cho phép người dùng dễ dàng tắt hoặc báo cáo nếu có vi phạm.

Ngoài ra, người bán và nhà sáng tạo nội dung khi tham gia quảng cáo cần đảm bảo cung cấp tài liệu hợp lệ, kiểm soát thông tin sản phẩm và phối hợp khi được cơ quan chức năng yêu cầu. Những điều chỉnh này hướng đến việc xây dựng môi trường thương mại số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy hơn cho cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp.

Song song với đó là chương trình giảm điểm vi phạm từ LIVE không vi phạm. Chương trình mở ra cơ hội xóa điểm phạt thông qua việc tuân thủ quy định và duy trì chất lượng nội dung ổn định. Cụ thể, mỗi điểm vi phạm có thể được xóa nếu người bán hoàn thành 3 phiên livestream liên tiếp không vi phạm chính sách. TikTok Shop giới hạn tối đa 5 điểm được xóa mỗi tháng và số lượt livestream hợp lệ sẽ được làm mới vào ngày cuối cùng hàng tháng. Chương trình không chỉ giúp người bán khôi phục mức độ uy tín mà còn góp phần thúc đẩy doanh số thông qua các nội dung tuân thủ quy định. Đây được xem là biện pháp linh hoạt, hỗ trợ cải thiện ở lần vi phạm đầu tiên, đồng thời vẫn giữ tính răn đe cần thiết với những trường hợp tái phạm nhiều lần.

Từ nội dung ứng dụng đến nội dung di sản: hai câu chuyện tăng trưởng thực tế

ECOCHIC, Nước Mắm Tĩn và hành trình bứt phá trên TikTok Shop

ECOCHIC Việt Nam là ví dụ điển hình cho cách một thương hiệu thời trang nhỏ đạt tới tăng trưởng ổn định thông qua việc sản xuất nội dung phù hợp với hành vi mua sắm thực tế của khách hàng trên TikTok Shop. Hướng đến phong cách basic, ứng dụng cao và dễ phối đồ, ECOCHIC tập trung phát triển các nội dung xoay quanh tình huống sử dụng hàng ngày, từ video phối đồ đi làm, dạo phố, đến livestream với khách mời có gu thời trang đa dạng. Bên cạnh đó, thương hiệu còn đẩy mạnh chia sẻ mẹo chọn size, phối màu, giữ phom đồ, những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định mua. Nhờ chiến lược nội dung đều đặn và sát nhu cầu, kết hợp quảng cáo GMV MAX (hình thức quảng cáo cho phép thương hiệu phân phối nội dung đến đúng nhóm khách hàng tiềm năng có hành vi mua sắm tương đồng - từ đó tăng tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng sau mỗi lượt xem), ECOCHIC ghi nhận doanh thu tăng trưởng rõ rệt và duy trì được tệp khách hàng trung thành quanh các chiến dịch theo mùa như Back-to-school hay Summer Sale.

Từ một lĩnh vực rất khác, Nước Mắm Tĩn - Làng Chài Xưa cũng đang viết lại hành trình thương mại hóa sản phẩm truyền thống trên nền tảng số. Đại diện thương hiệu cho biết: "Chúng tôi bắt đầu từ Bảo tàng Nước Mắm Làng Chài Xưa Phan Thiết, nơi lưu giữ di sản 300 năm. Khi mang Nước Mắm Tĩn lên TikTok Shop, mục tiêu không chỉ là bán hàng mà là kể lại văn hóa, từ chất gốm đựng nước mắm đến cách cá cơm được ủ trong thùng gỗ. TikTok Shop giúp chúng tôi giữ được tinh thần truyền thống, nhưng kết nối được với thế hệ tiêu dùng mới, điều mà trước đây rất khó thực hiện ở các kênh bán hàng cũ."

TikTok Shop Vietnam Summit 2025 khép lại với những giải pháp có thể áp dụng ngay trong thực tế vận hành. Với các cam kết rõ ràng và kế hoạch hành động cụ thể, TikTok Shop cho thấy vai trò không chỉ là một nền tảng thương mại điện tử, mà còn là đối tác chiến lược đáng tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nhà sáng tạo tại Việt Nam.