Tim Cook cảnh báo Apple sẽ thiệt hại 900 triệu USD vì thuế quan trong quý này

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh vừa diễn ra, Tim Cook đưa ra những bình luận đầu tiên về tác động của thuế quan đến hoạt động kinh doanh của Apple. Theo đó, ông cho biết công ty chỉ ghi nhận “tác động hạn chế” trong quý kết thúc vào tháng 3 nhờ tối ưu chuỗi cung ứng.

Apple kỳ vọng doanh thu tổng thể sẽ tăng “ở mức một chữ số thấp đến trung bình” theo năm trong quý hiện tại kết thúc vào tháng 6, theo lời Giám đốc Tài chính Kevan Parekh. Cùng kỳ năm ngoái, Apple ghi nhận doanh thu 85,78 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 6.

Công ty cũng kỳ vọng biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 46%, đã tính đến chi phí do thuế quan. Các nhà phân tích kỳ vọng Apple sẽ đạt lợi nhuận 1,48 USD/cổ phiếu trên doanh thu 89,45 tỷ USD trong quý 3.

Apple dự đoán thuế quan sẽ làm tăng thêm 900 triệu USD vào chi phí trong quý hiện tại, giả sử không có loại thuế mới hay thay đổi lớn nào khác xảy ra. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng “rất khó để dự đoán sau tháng 6” vì “không chắc điều gì sẽ xảy ra với các loại thuế quan”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều hành công ty như trước – với những quyết định cân nhắc, cẩn trọng, tập trung vào đầu tư dài hạn và cam kết với đổi mới”, Cook phát biểu. “Trong tương lai, chúng tôi vẫn giữ vững niềm tin”.

Cook chia sẻ với CNBC rằng hiện nay Apple đã sản xuất khoảng một nửa số iPhone dành cho thị trường Mỹ tại Ấn Độ, và phần lớn các sản phẩm khác cho Mỹ đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, phần “rất lớn” sản lượng dành cho các quốc gia khác vẫn được sản xuất tại Trung Quốc.

iPhone sử dụng rất nhiều chip sản xuất tại Mỹ, Cook nói thêm, và cho biết năm nay Apple sẽ mua tới 19 tỷ chip từ các nhà cung cấp trong nước.

“Với một chiếc iPhone, bạn thực sự phải phân tích sâu hơn – từng linh kiện riêng lẻ và xuất xứ của chúng”, ông nói.

Apple thông báo Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch mua lại cổ phiếu lên tới 100 tỷ USD trong quý này – giảm so với mức 110 tỷ USD của năm ngoái. Công ty cũng công bố mức cổ tức mới là 26 cent/cổ phiếu, tăng 4%.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục có kế hoạch tăng cổ tức hàng năm”, Cook nói.

Công ty báo cáo lợi nhuận đạt 1,65 USD/cổ phiếu với thu nhập ròng 24,78 tỷ USD trong quý này, so với 23,64 tỷ USD (1,53 USD/cổ phiếu) cùng kỳ năm ngoái.

Sản phẩm quan trọng nhất của công ty – iPhone – vượt kỳ vọng với doanh thu 46,8 tỷ USD trong quý. Doanh thu toàn bộ dòng sản phẩm tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng Dịch vụ – vốn là “cỗ máy lợi nhuận” của Apple – bao gồm đăng ký iCloud, dịch vụ như Apple Music và Apple TV+, bảo hành và doanh thu từ các thỏa thuận bản quyền tìm kiếm như với Google.

Cook ca ngợi tăng trưởng mảng Dịch vụ đạt doanh thu 26,65 tỷ USD trong quý, tăng 11,65% theo năm. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn một chút so với kỳ vọng của StreetAccount, và năm ngoái, dịch vụ tăng trưởng 14,2% trong quý tháng 3.

Các sản phẩm phần cứng khác của Apple nhìn chung hoạt động tốt trong quý này.

Doanh số Mac tăng gần 7% lên gần 8 tỷ USD, trong khi iPad tăng 15% theo năm lên 6,4 tỷ USD. Apple đã ra mắt các mẫu iPad Air và MacBook Air tầm trung mới trong tháng 3.

Tuy nhiên, mảng Thiết bị đeo – bao gồm Apple Watch, AirPods và phụ kiện – lại giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt doanh thu 7,52 tỷ USD. Cook cho rằng sự sụt giảm này một phần là do so sánh với quý năm ngoái – khi công ty ra mắt kính thực tế ảo Vision Pro.

Doanh số tại Trung Quốc đại lục giảm nhẹ so với năm trước, còn 16 tỷ USD. Cook cho biết doanh số tại Trung Quốc đang có dấu hiệu tăng trưởng theo quý, và nếu không có biến động tỷ giá, kết quả sẽ gần như không đổi.

Ngược lại, doanh số tại thị trường châu Mỹ – thị trường lớn nhất của Apple – đã tăng gần 8%, giữa bối cảnh nhu cầu tiêu dùng có phần tăng trước nguy cơ thuế quan. Tuy nhiên, Cook nói với CNBC rằng Apple không ghi nhận dấu hiệu cho thấy khách hàng “đẩy đơn hàng lên sớm” vì lo ngại thuế quan.

“Chúng tôi không tin có hiện tượng đẩy sớm đáng kể nào trong quý tháng 3 do thuế quan”, Cook nói. “Không có bằng chứng rõ ràng nào về việc đó”.

Trong quý này, Apple đã trì hoãn một số tính năng AI được công bố vào mùa hè năm ngoái sang “năm tới”, điều mà một số nhà phân tích lo ngại có thể làm giảm sức hút của các mẫu iPhone mới nhất.

Điều này bao gồm các tính năng của trợ lý giọng nói Siri AI, vốn từng là trọng tâm trong các quảng cáo – nhưng giờ đã bị Apple gỡ xuống. “Chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện những tính năng này nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao của mình”, Cook nói trong cuộc họp với các nhà phân tích.

