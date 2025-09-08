Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin bão số 7 mới nhất: 6 tỉnh ở miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to

08-09-2025 - 12:55 PM | Xã hội

Bão số 7 tăng lên cấp 11, giật cấp 13 đổ bộ vào Trung Quốc nhưng sẽ gây ra mưa lớn tại 6 tỉnh miền Bắc nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 7h sáng 8/9, vị trí tâm bão số 7 nằm trên vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. 

Bão số 7 đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ 20 - 25 km/giờ, hướng vào đất liền tỉnh Quảng Đông, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7, hôm nay, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - cấ 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - cấp 11, giật cấp 13. Sóng cao 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Tin bão số 7 mới nhất: 6 tỉnh ở miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Bão số 7 đổ bộ Trung Quốc song vẫn gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam (Ảnh: nchmf).

Chuyên gia khí tượng nhận định, bão số 7 là cơn bão "dị thường" từ điểm hình thành đến hướng di chuyển.

Cụ thể, cơn bão này hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới. Vị trí hình thành của bão là ở khu vực phía bắc của Biển Đông, tuy nhiên điểm hình thành bão là khá cao, ở khu vực phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía bắc. Khoảng thời gian mà bão thường tác động đến Bắc Bộ và đã bắt đầu lệch xuống phía nam và ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào Trung Quốc.

Sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ trôi theo hướng tây, về phía nước ta, gây ra một đợt mưa lớn.

Trong đó, 6 địa phương dự báo có mưa rất lớn gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên và Lai Châu. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to trong 2 ngày tới.

 

Theo Duy Anh

doanhnghieptiepthi.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà Nổi bật

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm Nổi bật

Thiếu nữ 18 tuổi ở Hà Nội mất tích vừa được giải cứu tại một nhà nghỉ

Thiếu nữ 18 tuổi ở Hà Nội mất tích vừa được giải cứu tại một nhà nghỉ

12:25 , 08/09/2025
Vụ Tập đoàn Thuận An: Bóc tách điều tra việc nhận 900 triệu của cựu Bí thư tỉnh uỷ

Vụ Tập đoàn Thuận An: Bóc tách điều tra việc nhận 900 triệu của cựu Bí thư tỉnh uỷ

12:05 , 08/09/2025
Hàng loạt công chức bị truy tố trong vụ án "hô biến" 250.000 m2 đất công thành đất tư ở TP HCM

Hàng loạt công chức bị truy tố trong vụ án "hô biến" 250.000 m2 đất công thành đất tư ở TP HCM

11:59 , 08/09/2025
Vụ khách hàng bị chủ nha khoa hành hung, đập tài sản: Nạn nhân phải vào viện điều trị, hoảng loạn kể nguyên nhân

Vụ khách hàng bị chủ nha khoa hành hung, đập tài sản: Nạn nhân phải vào viện điều trị, hoảng loạn kể nguyên nhân

11:30 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên