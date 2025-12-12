Tín đồ yêu thích sách điều tra, trinh thám tại Việt Nam đón tin vui

Hơn một thập kỷ qua, câu hỏi “Ai là Satoshi Nakamoto?” vẫn là bí ẩn lớn trong lịch sử công nghệ hiện đại. Satoshi Nakamoto được cho là người đặt nền móng Bitcoin, xuất hiện chóng vánh vào năm 2008 qua một tài liệu ẩn danh, sau đó biến mất không dấu vết vào năm 2011.

Cuốn sách “Truy Tìm Satoshi – 15 Năm Theo Dấu Cha Đẻ Bitcoin” của nhà báo điều tra Mỹ Benjamin Wallace sẽ đưa độc giả vào hành trình điều tra gay cấn xoay quanh danh tính người bí ẩn này. Benjamin Wallace cũng là tác giả best-seller của The New York Times với cuốn The Billionaire’s Vinegar, có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực phát triển công nghệ và báo chí điều tra.

Từ London đến Los Angeles, từ sa mạc Arizona đến các căn phòng ẩn mật, Benjamin Wallace dấn thân vào một cuộc điều tra kéo dài 15 năm để lần theo từng manh mối kỹ thuật số, từng sắc thái ngôn ngữ, từng lời khai mâu thuẫn ‒ tiếp cận những nhân vật từng bị nghi là người đứng sau cái tên Nakamoto, từ Hal Finney đến Jim bí ẩn, từ Craig Wright đến các nhóm mật vụ quốc gia.

Cuốn sách khai thác tối đa sự hấp dẫn của một nhân vật gây chấn động giới tài chính chọn cách ẩn danh hoàn toàn và biến mất. Nó chạm đến câu hỏi cốt lõi: Tại sao một người đàn ông sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ USD lại từ bỏ mọi danh vọng và quyền lực?

Benjamin Wallace không chỉ kể lại chuyến đi, mà còn biên nên một cuốn tài liệu học thuật, phân tích công nghệ một cách ngắn gọn, sinh động ngay trong dòng chảy của một cuốn tiểu thuyết điều tra. Tác giả đã trực tiếp phỏng vấn các nghi phạm, thuê thám tử, theo dõi, và tự tay lập trình để phân tích dữ liệu trong suốt hành trình tìm kiếm. Ông kết hợp nhuần nhuyễn giữa điều tra báo chí và lối kể chuyện của tiểu thuyết trinh thám, tạo nên một tác phẩm vừa giàu kịch tính, vừa đầy suy ngẫm.

“Truy Tìm Satoshi” nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Nhận xét về cuốn sách này, The Wall Street Journal viết: “Cực kỳ giải trí. Wallace tạo kịch tính vô cùng khéo léo. Mạch truyện diễn ra như một vụ án mạng: từng nghi phạm được đưa ra rồi bất ngờ luận tội bằng một chi tiết nhỏ. Đây là bài học về cả niềm vui lẫn cạm bẫy của nghề báo điều tra”.

Mark Manson, tác giả đứng đầu danh sách bán chạy của The New York Times nhận định: “Đây là cuộc điều tra sâu nhất từ trước đến nay về có lẽ là bí ẩn lớn nhất của thế kỷ 21. Tôi không thể đặt cuốn sách xuống được”.