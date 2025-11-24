Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi có mưa to

24-11-2025 - 20:06 PM | Sống

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm nay, ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 24/11, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Thời tiết ở  khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối. 

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi có mưa to- Ảnh 1.

Không khí lạnh sẽ gây mưa tại một số tỉnh miền Trung. Ảnh minh hoạ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đêm 24/11 và ngày 25/11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-25 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-25 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi, riêng TP Huế có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  êm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
thời tiết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc cãi mẹ đi cứu hộ miền Trung: “Mỗi lần về bờ, mới biết mình còn sống”

Giám đốc cãi mẹ đi cứu hộ miền Trung: “Mỗi lần về bờ, mới biết mình còn sống” Nổi bật

Lẩu "than thở" nổi tiếng miền Tây: Rực rỡ sắc màu, nấu trong chiếc nồi như miệng núi lửa

Lẩu "than thở" nổi tiếng miền Tây: Rực rỡ sắc màu, nấu trong chiếc nồi như miệng núi lửa Nổi bật

NÓNG: Đan Trường tung sao kê, lên tiếng về tài khoản nhận tiền từ thiện

NÓNG: Đan Trường tung sao kê, lên tiếng về tài khoản nhận tiền từ thiện

19:59 , 24/11/2025
Hari Won lại khiến Trấn Thành phải lên tiếng

Hari Won lại khiến Trấn Thành phải lên tiếng

19:57 , 24/11/2025
Điểm yếu chí mạng của Tề Thiên Đại Thánh

Điểm yếu chí mạng của Tề Thiên Đại Thánh

19:18 , 24/11/2025
Loại quả “ngậm thuốc trừ sâu” nhiều nhất, có cho cũng đừng ăn

Loại quả “ngậm thuốc trừ sâu” nhiều nhất, có cho cũng đừng ăn

18:56 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên