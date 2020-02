Tín hiệu đáng mừng du lịch Hội An: 10.000 lượt khách lưu trú mỗi đêm, 90% là khách châu Âu

Ngày 22/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với các ngành chức năng TP. Hội An về công tác phòng chống dịch COVID-19 và trực tiếp gặp gỡ nói chuyện với du khách ở khu vực phố cổ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP. Hội An cho biết, hiện nay bình quân mỗi ngày có khoảng 3.000 khách quốc tế mua vé tham quan Hội An. Tuy lượng khách này có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng hoạt động lưu trú tại Hội An vẫn khả quan, bình quân mỗi đêm có trên 10.000 lượt khách lưu trú, trong đó, 90% là du khách châu Âu. Đây là tính hiệu rất đáng mừng trong thời điểm dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đánh giá Hội An rất tích cực, chủ động trong công tác phòng ngừa nên hạn chế được tối đa ảnh hưởng dịch bệnh đến môi trường du lịch. Dù vậy, Thành phố vẫn phải nỗ lực hơn nữa để giữ được hình ảnh Hội An an toàn, thân thiện trong lòng du khách.

Trước đó, ngày 20/2, ông Lê Trí Thanh từng gửi thư "trấn an" du khách, đối tác khẳng định điểm đến an toàn, và sau đó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng gửi thư đến các đối tác, khách du lịch công bố Thừa Thiên-Huế là điểm đến an toàn, thân thiện.

Ông Thọ nhấn mạnh hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường. Các điểm tham quan và trải nghiệm di sản cố đô Huế, làng cổ… vẫn tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các chương trình ưu đãi.

Trên khắp cả nước, nhiều điểm du lịch khác của Việt Nam các giải pháp thu hút khách du lịch cũng đang được tính đến nhằm đưa "ngành công nghiệp không khói" ổn định trở lại do tác động tiêu cực của COVID-19.

Các doanh nghiệp phát triển du lịch cũng đã tự kích hoạt chiến dịch điểm đến an toàn bằng nhiều hoạt động phòng chống, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, sạch sẽ và hấp dẫn, thu hút du khách.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 cũng đã khẳng định, Việt Nam không chỉ là điểm đến an toàn vì nỗ lực phòng chống dịch rất hiệu quả mà còn an toàn ngay từ các điều kiện tự nhiên.

"Thời tiết ấm áp trên cả nước, đặc biệt khí hậu ở miền Trung, miền Nam hiện nay rất thuận lợi. Các bãi biển nắng ấm, không khí rất tốt, khách du lịch đến Việt Nam không chỉ để cảm nhận sự an toàn mà còn để khỏe mạnh hơn, có những trải nghiệm thú vị. Tôi xin nhấn mạnh với toàn xã hội, không chỉ du khách mà cả với các nhà đầu tư, Việt Nam là môi trường kinh doanh, môi trường sống an toàn, hấp dẫn, có nhiều tiềm năng", Thủ tướng nói.