Tín hiệu vui từ ngành sản xuất Việt Nam, bức tranh sản xuất trong cuối năm sẽ 'tươi sáng' hơn?

Theo đó, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI®) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 9 giữ nguyên so với tháng trước đó ở mức 50,4 điểm. Điều này cho thấy sức khỏe ngành sản xuất tiếp tục cải thiện nhẹ. Các điều kiện hoạt động đến nay đã cải thiện trong ba tháng liên tiếp.

Yếu tố đóng góp cho sự phục hồi các điều kiện kinh doanh trong tháng 9 đến từ sự tăng trưởng của số lượng đơn đặt hàng mới sau khi giảm nhẹ vào tháng 8. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chỉ là nhẹ.

Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm, song tốc độ giảm đã chậm lại ở mức thấp nhất trong chuỗi 11 tháng giảm gần đây. Nhu cầu quốc tế được cho là vẫn ở mức thấp, nhưng sự ổn định trong chính sách thuế quan của Mỹ được cho là đã giúp một số công ty có được đơn đặt hàng mới từ nước ngoài.

Với tổng số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên nhờ nhu cầu của khách hàng cải thiện, các nhà sản xuất tiếp tục tăng sản lượng vào cuối quý 3. Điều này cũng đồng thời phản ánh tình trạng công việc tồn đọng ghi nhận giảm mạnh.

Mặt khác, các nhà sản xuất tiếp tục giảm lực lượng lao động. Các thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân của việc giảm số lượng nhân viên là do khối lượng công việc tương đối thấp và công nhân nghỉ hưu không được thay thế.

Ở một khía cạnh tích cực hơn, các công ty đã tăng hoạt động mua hàng tháng thứ ba liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu sản lượng tăng. Việc sử dụng các mặt hàng mua vào để hỗ trợ sản xuất khiến lượng hàng tồn kho đầu vào tiếp tục giảm. Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm, với mức giảm lớn nhất kể từ tháng 7/2024.

Cũng theo S&P Global, các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết, tình trạng khan hiếm hàng hoá và những vấn đề liên quan đến khâu vận tải là một trong những nguyên nhân chính khiến thời gian giao hàng của nhà cung cấp đã bị kéo dài tháng thứ 13 liên tiếp.

Áp lực lạm phát mạnh lên vào cuối quý 3 của năm, khi cả chi phí đầu vào và giá cả đầu ra đều tăng với tốc độ nhanh hơn. Mức tăng chi phí đầu vào gần đây nhất là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 7/2024 và được người trả lời khảo sát cho rằng nguyên nhân là do giá thị trường tăng và biến động tỷ giá hối đoái bất lợi. Đổi lại, giá bán hàng cũng tăng với tốc độ nhanh nhất trong 14 tháng.

Môi trường kinh tế ổn định hơn dự kiến sẽ giúp tăng số lượng đơn đặt hàng mới và từ đó tăng sản lượng trong năm tới. Đầu tư của khu vực công cũng được dự đoán sẽ hỗ trợ tăng trưởng. Trong khi các công ty vẫn lạc quan về triển vọng năm tới, mức độ tâm lý lạc quan đã giảm so với tháng 8 và yếu hơn mức trung bình của lịch sửa chỉ số.

Bình luận về kết quả PMI của Việt Nam trong tháng 9, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho biết: "Đã có tin tốt về nhu cầu hàng hoá đối với các nhà sản xuất Việt Nam trong tháng 9 khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại. Thậm chí xuất khẩu, vốn đã liên tục giảm kể từ cuối năm ngoái, cũng có dấu hiệu ổn định. Bức tranh rõ ràng hơn về thuế quan có vẻ như đã giúp cải thiện nhu cầu khách hàng cho các công ty Việt Nam".

Tính ổn định cao hơn cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong năm tới, nhưng niềm tin của các công ty lúc này vẫn còn thấp vì bức tranh nhu cầu gần đây vẫn còn ảm đạm.

"Điều cần lưu tâm trong những tháng tới là bức tranh về lạm phát. Tốc độ tăng chi phí đầu vào và giá bán hàng của các công ty đã liên tục mạnh lên trong những tháng gần đây. Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta có thể bắt đầu chứng kiến áp lực giá cả sẽ hạn chế nhu cầu", vị chuyên gia lưu ý.