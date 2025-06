Tin lời 'cò đất', hàng trăm cư dân mua đất dự án điêu đứng

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong , khu dân cư An Trung (phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương ) đã có hàng trăm căn nhà cả cũ và mới. Mang tiếng là dự án nhưng hệ thống điện phải kéo tạm bợ và hệ thống thoát nước cũng chưa có.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung (Công ty An Trung) được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư An Trung từ năm 2006. Ban đầu, diện tích được phê duyệt là 19 ha, sau đó điều chỉnh lại còn hơn 11 ha. Đến năm 2007, UBND thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án tại Quyết định số 3759. Đến năm 2012, dự án được điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1135 (thay Quyết định số 3759).

Với khoảng 700 lô đất nền, nơi đây từng được kỳ vọng trở thành khu đô thị mới, điểm nhấn trong phát triển bất động sản, quy hoạch phát triển của Dĩ An. Tuy nhiên, dù chưa đầy đủ pháp lý, chưa thi công hạ tầng kỹ thuật nhưng vào năm 2014, Công ty An Trung đã tiến hành phân lô, bán nền với giá từ 300 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng/nền cho hàng trăm khách hàng dưới hình thức “hợp đồng đặt cọc” và “hợp đồng hợp tác đầu tư”.

Nhiều căn nhà xây dựng không phép trong dự án khu dân cư An Trung

Những khách hàng mua đất tại dự án này dù chủ đầu tư đã thu tiền theo giá trị từng hợp đồng nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được cấp giấy giấy nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng).

Trao đổi với phóng viên, một số cư dân cho biết, khi ký hợp đồng mua đất nền tại dự án, nhân viên của Công ty An Trung cam kết bằng “miệng” sau khi mua đất cứ vô tư xây nhà, không cần xin giấy phép vì chủ đầu tư sẽ bảo lãnh. Tin vào lời hứa này, nhiều khách hàng sau khi mua đất đã chi thêm hàng trăm triệu đồng xây nhà và sinh sống nhiều năm qua.

“Cách đây hơn 10 năm, tôi mua lại nền đất từ một người đã mua trước đó. Người môi giới khẳng định khách hàng được xây dựng thoải mái. Đến giờ cả đất và nhà đều chưa có sổ, thế chấp vay vốn không được, bán chẳng ai mua, cũng không biết căn nhà được tồn tại đến bao giờ nên chúng tôi rất lo lắng”- anh N.D. (cư dân khu dân cư An Trung) ngậm ngùi.

Trong khu vực dự án, ngoài hàng trăm căn nhà không phép được xây dựng, còn lại là đất trống, cỏ mọc um lùm

Ngoài gia đình anh D., trong dự án này có hàng trăm căn nhà xây dựng không phép. Đại diện Công ty An Trung cho biết, năm 2006, sau khi được chấp thuận chủ trương, dự án bắt đầu triển khai nhưng công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Trước đây, chủ đầu tư được Nhà nước hỗ trợ đền bù về giá nhưng sau năm 2010, theo quy định mới, doanh nghiệp phải tự đền bù gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định, tính đến nay, dự án chưa bán, chuyển nhượng đất nền mà chỉ hợp tác đầu tư với khách hàng.

Cán bộ liên quan bỏ trốn

Đại diện UBND phường Tân Bình (TP Dĩ An) cho biết, những căn nhà trong dự án khu dân cư An Trung đều xây không phép và diễn ra từ 2 đời chủ tịch phường trước đây. Trong đó có ông Nguyễn Văn Thiên Đăng, nguyên Chủ tịch UBND phường Tân Bình, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Dĩ An hiện đang bị Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã sau khi bị khởi tố bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai ”.

Liên quan đến dự án này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay, chủ đầu tư chưa phối hợp làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước đó vào năm 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan xem xét kiến nghị của chủ đầu tư về việc thu hồi chủ trương dự án, cho phép doanh nghiệp được thực hiện theo hình thức chỉnh trang hạ tầng đô thị, hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoàn thành thủ tục đất đai để xem xét cấp sổ cho các hộ dân đã nhận chuyển nhượng đất nền và nhận tái định cư 392 nền (tương đương 392 hộ dân).

Đến năm 2023, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Xây dựng phối hợp cùng các sở, ban ngành, địa phương rà soát, báo cáo đề xuất Tổ chỉ đạo xem xét, giải quyết đối với các dự án chậm triển khai, có khó khăn, vướng mắc pháp lý, có khiếu nại đông người trong đó có khu dân cư An Trung.

Năm 2024, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư An Trung để làm cơ sở giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc liên quan đến dự án. Tuy nhiên, đến nay những vướng mắc tại dự án vẫn chưa được giải quyết.