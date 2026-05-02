Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 thiếu niên chết thương tâm

Theo Trần Thường | 02-05-2026 - 13:54 PM | Xã hội

Thi thể 2 thiếu niên tử vong thương tâm trong vụ cháy xe ô tô ở TP Đà Nẵng được đưa về nhà vào tối 1-5.

Sáng 2-5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng), cho biết sau khi nắm bắt thông tin vụ cháy xe ô tô làm 2 người chết, từ chiều tối 1-5, lãnh đạo UBND xã đã đến động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Clip: Thời khắc xảy ra vụ cháy và lời kể của nhân chứng

Hiện lãnh đạo xã đang tiếp tục yêu cầu mặt trận xã, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, cùng với bà con nhân dân địa phương hỗ trợ 2 gia đình tổ chức lễ tang cho các nạn nhân.

Chiều 1-5, rất đông người dân tập trung gần hiện trường theo dõi lực lượng chức năng điều tra sự việc

Theo anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam, tối 1-5, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đội đã hỗ trợ đưa thi thể 2 nạn nhân về nhà để tổ chức lễ tang.

Trước đó, khoảng 15 giờ 23 phút chiều 1-5, tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền) xảy ra vụ cháy xe ô tô mang BKS 92A-265.** do anh Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú tại tổ 11, thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển.

Hậu quả, 2 người ngồi sau trên xe ô tô tử vong gồm em Trần Hữu Trí (SN 2009, trú tại tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và em Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú tại tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền). Chiếc xe ô tô bị cháy 1 phần và cháy 1 trụ bơm xăng.

Kể lại sự việc, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam Trương Hồng Nghĩa cho biết chiều 1-5, anh đi ngang qua cây xăng thì phát hiện vụ cháy nên đã báo động cho anh em trong đội (cách hiện trường vụ cháy khoảng 200 m) tham gia chữa cháy.

Clip: Đội SOS Quảng Nam cùng nhân viên cây xăng và người dân tham gia chữa cháy (Clip: SOS Quảng Nam)

Điều đáng nói, anh Nghĩa và mọi người tham gia chữa cháy không hề được thông báo có người còn mắc kẹt trong xe để ứng cứu. Chỉ sau khi dập lửa mọi người mới phát hiện có người tử nạn.

Bên trong cốp chiếc xe bị cháy

Cũng theo anh Nghĩa, nhiều khả năng ngọn lửa xuất phát từ phía sau chiếc xe. Thông tin ban đầu trên xe có chở pin điện tử, khi chữa cháy anh có nghe tiếng nổ lách tách.

Theo clip từ camera an ninh của cây xăng ghi lại, chiếc ô tô vừa đi vào cây xăng, tài xế xuống xe chưa kịp đổ xăng thì ngọn lửa bùng cháy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Trần Thường

Người lao động

Từ Khóa:
cháy ô tô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ ô tô cháy ở cây xăng khiến 2 thiếu niên tử vong: Xót xa người mẹ gào khóc "cứu giùm con tôi với"

Vụ ô tô cháy ở cây xăng khiến 2 thiếu niên tử vong: Xót xa người mẹ gào khóc "cứu giùm con tôi với" Nổi bật

Năm 2026: Những người sinh vào 3 năm sau buộc phải đổi thẻ căn cước, nếu không sẽ bị "đóng băng" tài khoản ngân hàng

Năm 2026: Những người sinh vào 3 năm sau buộc phải đổi thẻ căn cước, nếu không sẽ bị "đóng băng" tài khoản ngân hàng Nổi bật

CSGT đồng loạt ra quân, duy trì chốt kiểm soát cả ngày lẫn đêm xử lý 1 lỗi vi phạm giao thông

CSGT đồng loạt ra quân, duy trì chốt kiểm soát cả ngày lẫn đêm xử lý 1 lỗi vi phạm giao thông

13:20 , 02/05/2026
Hình ảnh chủ tiệm nhảy qua tủ kính vẫn không bắt được người phụ nữ cướp vàng Nguyễn Thị Mỹ Linh

Hình ảnh chủ tiệm nhảy qua tủ kính vẫn không bắt được người phụ nữ cướp vàng Nguyễn Thị Mỹ Linh

12:38 , 02/05/2026
Những đơn vị sự nghiệp công lập nào thuộc diện sắp xếp?

Những đơn vị sự nghiệp công lập nào thuộc diện sắp xếp?

12:08 , 02/05/2026
Bắt Nguyễn Thị Mỹ Linh SN 1980 tại căn nhà hoang

Bắt Nguyễn Thị Mỹ Linh SN 1980 tại căn nhà hoang

11:28 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên