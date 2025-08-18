Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

18-08-2025 - 09:57 AM | Xã hội

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng 18-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ vĩ Bắc – 109,1 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). 

Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông- Ảnh 1.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 2 giờ ngày 18-8

Dự báo trong 24 giờ tới, đến 1 giờ ngày 19-8, áp thấp nhiệt đới sẽ ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc – 107,7 độ kinh Đông, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất duy trì ở cấp 6, giật cấp 8. 

Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, cũng như khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô.

Đến 1 giờ ngày 20-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế và khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

