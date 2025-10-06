Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to?

Hoàn lưu bão số 11 có thể gây mưa to trên diện rộng cho Hà Nội

Chiều 5/10, Hà Nội đã có cuộc họp để triển khai phương án ứng phó bão số 11, yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ Lê Ngọc Quyền nhận định, Hà Nội ít có khả năng ảnh hưởng gió mạnh do bão.

Tuy nhiên, hoàn lưu bão có khả năng gây ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng từ sáng sớm 6/10 đến hết đêm 7/10, với tổng lượng mưa khu vực phía Bắc thành phố phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 200mm; trung tâm thành phố phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm; phía Nam và phía Tây phổ biến 40 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Hà Nội ngập nặng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Ảnh: Trung Lê).

Hiện mực nước các sông trên địa bàn xuống chậm, riêng sông Bùi, sông Tích vẫn ở mức cao dưới báo động III; sông Cà Lồ trên báo động I.

Từ ngày 6 đến 9/10, mực nước các sông có khả năng lên lại theo điều tiết xả lũ của các hồ thủy điện tuyến trên; đỉnh lũ sông Đáy xấp xỉ báo động II, các sông nội tỉnh mức báo động II đến trên báo động III, gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông như Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Hòa Phú, Trần Phú.

Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ khuyến cáo Hà Nội cần đề phòng mưa dông kèm gió mạnh, lốc, sét trước và sau khi bão đổ bộ; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ngập úng ở các tuyến phố nội thành và khu vực trũng thấp.

Ứng phó với mưa bão số 11, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành tổ chức Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, phường.

Đồng thời, sẵn sàng huy động 17.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, hơn 2.000 phương tiện ứng phó mưa bão số 11; với 624 trạm bơm có tổng lưu lượng tiêu khoảng 4,33 triệu mét khối/giờ sẽ được vận hành tối đa để hạ thấp mực nước hồ, tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Chuyển ngay sang chế độ ứng phó khẩn cấp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố phải chuyển ngay sang chế độ ứng phó khẩn cấp, thực hiện nghiêm nguyên tắc "chủ động phòng ngừa - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương, hiệu quả" với bão số 11.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kết luận chỉ đạo ứng phó mưa bão số 11 (Ảnh: VGP).

Chủ tịch Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố sẵn sàng quân số, phương tiện, phối hợp phân luồng giao thông khi mưa lớn;

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo vận hành tiêu thoát nước ngoại thành, hạ mực nước hồ, bảo đảm an toàn công trình;

Đồng thời, kiểm tra, xử lý giờ đầu sự cố đê điều, kè cống, hồ đập; phối hợp vận hành đồng bộ hệ thống tiêu thoát nước nội thành, ngoại thành; tăng cường kiểm tra bãi rác, bãi thải để gia cố, phòng ô nhiễm sau ngập;

Sở Xây dựng kiểm tra cây xanh, chiếu sáng, cấp - thoát nước, chung cư cũ và tầng hầm dễ ngập, bố trí trực gác, máy bơm dự phòng.

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo, UBND các xã, phường kích hoạt ngay phương án ứng phó bão, trực 24/24 giờ, tuần tra canh gác đê điều, hồ đập, trạm bơm; chủ động sơ tán người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm như bãi giữa sông Hồng, ven sông Tích, sông Bùi; khơi thông miệng cống, cửa xả, kênh tiêu nhỏ; báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác mọi sự cố.

"Thời gian không còn nhiều; mỗi giờ, mỗi phút quyết định an toàn của người dân Thủ đô...", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.