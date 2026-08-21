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Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to trong nhiều ngày ở miền Bắc

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Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to trong nhiều ngày ở miền Bắc

Cơ quan khí tượng dự báo, đợt mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ khả năng còn kéo dài đến đầu tuần sau.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/8), khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều tối nay đến ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hải Phòng có mưa to đến rất to.

Giai đoạn từ đêm 23/8 và ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Dự báo, đợt mưa lớn lớn còn có khả năng kéo dài sau ngày 24/8.

Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to trong nhiều ngày ở miền Bắc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: VTC News

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và và ngày 22/8

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
thời tiết

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