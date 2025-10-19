Tin mới vụ bắt tạm giam giám đốc Trần Thế Huy

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng gửi Thư khen Công an Đắk Lắk và Cục An ninh mạng

Hôm qua (17/10), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi Thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Nội dung Thư khen nêu rõ: Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; bắt, khởi tố 2 đối tượng, thu giữ 175 máy tính, 164 điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Công an khám xét, làm việc với các đối tượng và tang vật liên quan trong vụ án (Ảnh: Tiền phong)

Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Khởi tố 2 anh em ruột cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người

Mới đây, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đăk Lăk triệt phá đường dây tội phạm do Trần Thế Huy, 33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN, cầm đầu.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố Huy và giám đốc tài chính của công ty là Trần Thị Mỹ Hoàng, 31 tuổi (em gái Huy) để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022, Huy thành lập 9 chi nhánh tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và TP.HCM, sau đó ký hợp đồng với một số công ty tài chính, ngân hàng để liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng vay tiền mặt nhằm hưởng hoa hồng.

Trần Thế Huy (bên trái) - đối tượng sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tiền của nhiều người dân (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Đối tượng Trần Thị Mỹ Hoàng (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Để có nguồn khách hàng, Huy và Hoàng đã mua hàng chục nghìn dữ liệu cá nhân rồi chỉ đạo nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn, dụ dỗ người dân mở thẻ tín dụng và rút tiền.

Khi khách hàng mở thẻ thành công, nhân viên công ty hướng dẫn kích hoạt và lôi kéo họ rút tiền mặt thông qua hình thức lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán trên các ứng dụng Ngân lượng, MPOS, VNPay. Mỗi lần rút tiền, công ty của Huy thu phí từ 5-10% số tiền rút của chủ thẻ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của hàng trăm nghìn người dân trên cả nước thông qua việc mở 200.000 thẻ tín dụng.

Clip: Công an lấy lời khai của Trần Thế Huy (Nguồn: Công an Đắk Lắk).

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thế Huy và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Mỹ Hoàng do đối tượng này đang mang thai.