Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin rất quan trọng dành cho những khách hàng dùng nhiều điện từ năm 2026

11-09-2025 - 07:26 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ chế giá điện mới sẽ được áp dụng từ 1/1/2026, dành cho khách hàng dùng nhiều điện.

Bộ Công Thương đang xúc tiến lộ trình chuyển đổi sang cơ chế giá điện hai thành phần, với kế hoạch bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 đối với nhóm khách hàng sản xuất có sản lượng tiêu thụ lớn.

Giá điện hai thành phần gồm tính theo sản lượng tiêu thụ và công suất đăng ký, khách hàng sẽ trả riêng cho mỗi kW công suất họ đăng ký hàng tháng với nhà cung cấp. Khi không sử dụng, họ vẫn phải trả chi phí này, thay vì ngành điện chịu và thu hồi qua điều chỉnh giá như hiện nay.

Việc tính giá điện theo bậc thang hiện nay chỉ phản ánh khối lượng điện sử dụng, chưa thể hiện đúng bản chất chi phí cung cấp điện, bao gồm hạ tầng nguồn và lưới điện.

Đối tượng thí điểm và lộ trình áp dụng

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ngày 8/9, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – đã trình bày điều kiện, phương pháp tính và lộ trình triển khai giá điện hai thành phần.

Tin rất quan trọng dành cho những khách hàng dùng nhiều điện từ năm 2026- Ảnh 1.

Trước mắt, đối tượng áp dụng là các khách hàng sản xuất lớn, tiêu thụ từ 200.000 kWh/tháng trở lên, đấu nối cấp điện áp từ 22 kV. Đây cũng là nhóm đã đủ điều kiện tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Trong khi đó, nhóm khách hàng sinh hoạt sẽ chưa được áp dụng do phải thay thế toàn bộ hệ thống công tơ đo đếm.

Tuy nhiên, phương pháp này chưa từng được triển khai tại Việt Nam. Việc thay đổi căn bản cơ chế giá sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành điện và khách hàng, do đó cần thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng. Dự kiến chia làm 4 giai đoạn:

Tin rất quan trọng dành cho những khách hàng dùng nhiều điện từ năm 2026- Ảnh 2.

Giai đoạn 1, từ nay tới giữa năm sau, cơ chế giá này được thí điểm với khách hàng sử dụng điện lớn (sản xuất, kinh doanh).

Giai đoạn 2, tháng 1-6/2026, cơ quan chức năng sẽ phát hành hóa đơn song song (không thanh toán thực tế) với toàn bộ khách hàng tham gia thí điểm, kèm hướng dẫn về giá bán lẻ điện hai thành phần.

Giai đoạn 3, thử nghiệm chính thức trong một năm (tháng 7/2026-7/2027).

Giai đoạn 4, từ tháng 8/2027, mở rộng áp dụng giá điện hai thành phần với các nhóm khách hàng.

EVN lý giải gì về việc phân bổ khoản lỗ hơn 44.000 tỉ đồng vào giá điện?

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm trường hợp mới sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, người dân lưu ý!

Thêm trường hợp mới sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, người dân lưu ý! Nổi bật

Tất cả người tham gia giao thông đều có thể được nhận 5 triệu đồng, điều kiện thế nào?

Tất cả người tham gia giao thông đều có thể được nhận 5 triệu đồng, điều kiện thế nào? Nổi bật

Thông tin khẩn về việc chậm trả lương hơn 1.200 đơn vị

Thông tin khẩn về việc chậm trả lương hơn 1.200 đơn vị

21:01 , 10/09/2025
Hôm nay, Central Retail khánh thành đại siêu thị GO! thứ hai tại tỉnh miền núi phía Bắc

Hôm nay, Central Retail khánh thành đại siêu thị GO! thứ hai tại tỉnh miền núi phía Bắc

18:13 , 10/09/2025
Chính phủ yêu cầu không tăng giá các mặt hàng đột ngột

Chính phủ yêu cầu không tăng giá các mặt hàng đột ngột

16:50 , 10/09/2025
Di dời hơn 800 hộ dân để triển khai dự án khu công nghiệp gần 11.500 tỷ đồng tại tỉnh 'sát vách' Hà Nội

Di dời hơn 800 hộ dân để triển khai dự án khu công nghiệp gần 11.500 tỷ đồng tại tỉnh 'sát vách' Hà Nội

16:21 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên