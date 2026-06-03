Tin rất vui: Từ 1/7, nhiều khách đi máy bay có thể được giảm giá

Theo Thông tư số 23/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định về miễn, giảm giá dịch vụ hàng không bắt đầu được áp dụng, đúng thời điểm nhiều gia đình lên kế hoạch du lịch hè.

Tuy nhiên, chính sách mới không đồng nghĩa tất cả vé máy bay bán từ ngày 1/7 sẽ đồng loạt giảm giá. Một số quyền lợi áp dụng trực tiếp cho hành khách; nhiều ưu đãi khác dành cho hãng bay và hoạt động khai thác.

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Những hành khách được miễn, giảm trực tiếp

Theo Thông tư 23/2026/TT-BXD, trẻ dưới 2 tuổi, tính tại thời điểm khởi hành chặng bay đầu tiên, không phải trả giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không. Trẻ từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi được thu bằng 50% mức giá dịch vụ này. Đây là khoản dịch vụ tại sân bay, không phải miễn toàn bộ vé hoặc giảm 50% tổng giá vé của trẻ. Giá vận chuyển vẫn phụ thuộc chính sách từng hãng.

Để được tính đúng quyền lợi, phụ huynh cần nhập chính xác ngày sinh của trẻ khi đặt vé, chọn đúng nhóm hành khách và chuẩn bị giấy tờ phù hợp khi làm thủ tục bay.

Ngoài ra, hành khách quá cảnh trong vòng 24 giờ có thể không phải trả giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không nếu chặng đến và chặng đi từ Việt Nam được xuất trên cùng một vé hành khách và hành lý. Quy định này không áp dụng với hành trình nối chuyến nội địa - quốc tế hoặc ngược lại.

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Loạt chi phí hàng không áp dụng với hãng bay cũng được giảm giá

Theo Cục Hàng không Việt Nam, chính sách mới còn có ưu đãi cho hãng bay. Hãng hàng không Việt Nam lần đầu tham gia thị trường được áp dụng mức bằng 50% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh và điều hành bay đi, đến trong 36 tháng kể từ chuyến bay đầu tiên.

Một số đường bay quốc tế thường lệ được khai thác trở lại sau ít nhất 12 tháng không có hãng vận hành cũng có thể được áp dụng mức bằng 50% các dịch vụ liên quan theo điều kiện quy định.

Đáng chú ý, các chuyến bay hạ cánh tại Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau và Rạch Giá được áp dụng giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh bằng 60% mức tương ứng tại nhóm sân bay còn lại.

Những chính sách này có thể giảm chi phí khai thác, tạo điều kiện để hãng duy trì tuyến bay hoặc xây dựng mức vé cạnh tranh hơn. Du khách có kế hoạch tới các điểm đến trên có thể chủ động theo dõi giá vé sau khi chính sách có hiệu lực, bởi việc giảm giá các dịch vụ hàng không có thể dẫn tới vé các chặng này được giảm cho hành khách. Tuy nhiên, giá vé thực trả vẫn phụ thuộc vào thời điểm mua, nhu cầu đi lại, số ghế còn lại, hành lý và chính sách từng hãng.

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Muốn chuyến đi tiết kiệm, hành khách nên làm gì?

Với người mua vé thông thường, điều cần quan tâm là tổng tiền ở bước thanh toán cuối cùng, thay vì chỉ nhìn giá quảng cáo. Vé có giá cơ bản thấp nhưng cộng thêm hành lý ký gửi, chọn chỗ hoặc dịch vụ mua kèm có thể không còn tiết kiệm.

Hành khách nên theo dõi khuyến mại trên kênh chính thức của hãng bay. Chính sách mới không đồng nghĩa người lớn mua vé thông thường có mã ưu đãi riêng để tự đăng ký giảm giá.

Cục Hàng không Việt Nam từng khuyến cáo hành khách trong các đợt cao điểm nên mua vé qua website, ứng dụng, phòng vé hoặc đại lý chính thức của hãng; yêu cầu phiếu thu, hóa đơn để bảo vệ quyền lợi. Nếu thanh toán qua đại lý, du khách nên kiểm tra lại tình trạng xuất vé qua kênh chính thức hoặc tổng đài của hãng, tránh trường hợp chỉ nhận mã đặt chỗ nhưng vé chưa được xuất.