Tin vui: 300 đoàn thu mua từ 60 quốc gia sẽ đến Việt Nam, hơn 3.000 cuộc B2B đã hẹn trước, "ông lớn" H&M cử đại diện cấp cao góp mặt

Theo Thương vụ, Viet Nam International Sourcing 2025" (VIS 2025) diễn ra từ ngày 4–6/9 tại TP.HCM được tổ chức tập trung vào nhu cầu thực, dự kiến đón khoảng 300 đoàn thu mua từ 60 quốc gia, bố trí hơn 3.000 cuộc B2B hẹn trước.

Trên nền tảng 500 gian hàng của 400 doanh nghiệp Việt Nam sẽ giới thiệu hơn 12.000 sản phẩm thuộc bốn nhóm ngành chủ lực, cùng các chuyến khảo sát nhà máy/vùng nguyên liệu và dịch vụ tư vấn chuyên sâu miễn phí.

Đáng chú ý, H&M dự kiến lần đầu tham dự VIS với nhiều đại diện cấp cao. Việc một trong những tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới trực tiếp "đặt lịch" kết nối tại TP. HCM được kỳ vọng tạo đột phá ở các nhóm hàng dệt may, nội thất, mở thêm "làn xanh" để doanh nghiệp trong nước đi vào chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành thời trang nhanh.

"Ông lớn" trong ngành đồ gia dụng IKEA tiếp tục khẳng định chiến lược hợp tác dài hạn với hệ sinh thái cung ứng tại Việt Nam, nhất quán với định hướng mua hàng bền vững của Tập đoàn trong ngành gỗ – nội thất.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Bắc Âu trong lĩnh vực thực phẩm như East Asia Food AB, Achaulien Export Import AB, GFI Stockholm AB, JHB, CT Food… cùng các nhà nhập khẩu từ Thụy Điển và một số nước lân cận sẽ trực tiếp làm việc tại VIS 2025.

Thương vụ nhận định, dù thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc cao, khu vực này vẫn có nhu cầu hàng hóa đa dạng đem lại dư địa tăng trưởng đáng kể cho doanh nghiệp Việt đáp ứng tốt yêu cầu tuân thủ, bền vững.

Cũng theo Thương vụ, Chính phủ Đức mới đây thúc đẩy sáng kiến củng cố nền công nghiệp chất lượng "Made in Germany", cùng cam kết đầu tư 631 tỷ euro vào tăng trưởng, qua đó khuyến khích doanh nghiệp mở rộng mạng lưới cung ứng ở những thị trường có năng lực sản xuất tốt như Việt Nam.

Từ Hamburg, SoBuy—thương hiệu thương mại điện tử nội thất và gia dụng có hiện diện toàn cầu—sẽ sang Việt Nam tìm đối tác cung ứng đồ gỗ cho phòng tắm, nhà vườn, bếp, đồ trẻ em và văn phòng, ưu tiên thiết kế tốt, bao bì–nhãn mác đạt chuẩn EU và nguồn cung ổn định.

Ở mảng công nghiệp hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp trong đó có Achilles Seibert GmbH với hơn 70 năm phát triển hiện tìm nhà sản xuất cho các dòng đai ốc, vít và bu lông đặc thù, bảo đảm chất lượng đồng đều và tiến độ linh hoạt.

Với hàng tiêu dùng nhanh, Wünsche Food (thuộc Wünsche Group, thành lập 1934) tìm nguồn đồ hộp, mì ăn liền và nông sản chế biến, nhấn mạnh tiêu chí bền vững và an toàn thực phẩm theo quy định EU…

Các đối tác từ Vương quốc Anh cũng xác nhận kế hoạch làm việc tại TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ VIS 2025, tạo thêm lực kéo cho nhóm hàng thực phẩm Á, đồ gia dụng và logistics. Longdan – chuỗi bán lẻ thực phẩm Á lớn tại Anh – mở rộng danh mục từ hàng tạp phẩm, thực phẩm khô tới các dòng đông lạnh – chế biến.

Ở mảng đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, KNP Global tìm nguồn hàng có thiết kế – hoàn thiện tốt, sẵn sàng cho kênh bán lẻ. TT Meridian tập trung giải pháp logistics và chuỗi lạnh cho nông sản nhằm tối ưu chi phí vào thị trường Anh, trong khi Tonkin Product quan tâm nhóm thực phẩm chế biến lạnh – đông lạnh và hàng ambient có năng lực giao hàng ổn định. Với nhóm đồ gia dụng, các doanh nghiệp như Midan Global tìm các dòng gia dụng – trang trí đạt tiêu chuẩn đóng gói "lên kệ" ngay.

Nhóm doanh nghiệp công nghệ – thiết bị từ Ý mang tới giải pháp mở rộng chuỗi giá trị cho nông sản – thực phẩm và hạ tầng giao thông. Blue Engineering giới thiệu năng lực thiết kế kỹ thuật cho đường sắt, hàng không, ô tô và hàng hải; Unitec S.p.A cung cấp công nghệ phân loại, xử lý rau quả và cà phê; Fenco Food Machinery đưa ra thiết bị chế biến cà chua, trái cây, rau củ quy mô công nghiệp.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến các đoàn từ Pháp, Bỉ, Thụy Sỹ, Hà Lan, Áo, Slovenia… bao phủ các nhóm hàng đa dạng tại VIS 2025, bao gồm Nông sản- thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng (dệt may, giày dép, gỗ, bao bì…), công nghiệp hỗ trợ và các sản phẩm chế biến sẽ đem đến cho doanh nghiệp tham dự cơ hội đa dạng hóa nhu cầu kết nối và tăng cơ hội "chốt đơn" cho doanh nghiệp Việt.



