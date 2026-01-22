Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui cận Tết Nguyên đán 2026: Khoảng 15.000 lao động xa quê nhiều năm tại tỉnh này bất ngờ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người, điều kiện thế nào?

22-01-2026 - 16:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tết Nguyên đán 2026, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 1.000.000 đồng/người cho khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động khó khăn, trong đó có lao động ở trọ, xa quê nhiều năm chưa có điều kiện về quê ăn Tết.

Mới đây, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND quy định đối tượng, mức hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND quy định:

3. Mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng

....

7. Mức 1.000.000 đồng/người hỗ trợ cho khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động của Liên đoàn Lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh:

a) Đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp; bản thân hoặc vợ/chồng/con mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, gặp rủi ro hoạn nạn; người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt;

b) Đoàn viên, người lao động đơn thân nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

c) Đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, hoặc doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, di dời đi nơi khác, người sử dụng lao động bỏ trốn, dẫn đến người lao động bị nghỉ việc không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc, bị nợ lương, nợ thưởng, chấm dứt hợp đồng lao động; hoặc có thu nhập thấp (tiền lương tháng thấp hơn mức lương tối thiểu);

d) Đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; gia đình có thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; gia đình bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc màu da cam;

đ) Đoàn viên, người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn tại thời điểm chăm lo Tết Nguyên đán;

e) Đoàn viên, người lao động ở trọ, xa quê nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, tại Điều 4 Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND quy định:

Nguồn kinh phí thực hiện

Từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

Theo đó, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nhận 1.000.000 đồng/người thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh khi ở trọ, xa quê nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn theo khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND được hỗ trợ với khoảng 15.000 suất quà.

Lưu ý: Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND quy định đối tượng, mức hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo Nam An

Phụ nữ mới

