Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho các YouTuber

13-10-2025 - 15:22 PM | Kinh tế số

Động thái mới của YouTube mang đến tin vui cho các nhà sáng tạo trên nền tảng này.

Sau nhiều năm áp dụng chính sách nghiêm khắc với các vi phạm, YouTube vừa thông báo sẽ triển khai chương trình “Cơ hội thứ hai”, cho phép một số nhà sáng tạo từng bị chấm dứt tài khoản được mở kênh mới.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách YouTube quản lý cộng đồng sáng tạo, nơi hàng triệu người phụ thuộc vào nền tảng như nguồn thu nhập chính.

Trước đây, những người vi phạm quy tắc cộng đồng của YouTube thường phải chịu hình phạt nặng nề, bao gồm việc xóa kênh vĩnh viễn. Dù nền tảng có cho phép kháng cáo, song phần lớn các trường hợp bị cấm sẽ không có cơ hội quay lại.

Tin vui cho các YouTuber- Ảnh 1.

Chương trình sẽ được triển khai thử nghiệm trong vài tuần tới. Những người đủ điều kiện khi đăng nhập vào YouTube Studio trên máy tính sẽ thấy tùy chọn “Yêu cầu kênh mới” xuất hiện.

Với chính sách mới, YouTube cho biết sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, tác động tiềm ẩn đối với cộng đồng, cũng như tính lặp lại của lỗi trước khi quyết định cho phép một nhà sáng tạo trở lại nền tảng.

Nếu đáp ứng tiêu chí, người sáng tạo sẽ được phép tạo kênh mới từ đầu. Tuy nhiên, họ cần đạt đủ điều kiện để bật kiếm tiền giống như một tài khoản mới hoàn toàn.

Chương trình không áp dụng cho các trường hợp bị chấm dứt do vi phạm bản quyền, và chỉ dành cho tài khoản đã bị khóa ít nhất một năm.

YouTube nhấn mạnh rằng “Cơ hội thứ hai” không thay thế hệ thống kháng cáo hiện tại. Những ai kháng cáo thành công vẫn sẽ được khôi phục kênh cũ, còn chương trình mới chỉ mở ra cho những người đã kháng cáo không thành công nhưng muốn có cơ hội làm lại kênh.

Trong bài đăng trên blog chính thức, YouTube cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng nhiều nhà sáng tạo bị chấm dứt tài khoản xứng đáng có cơ hội thứ hai. Sau 20 năm, YouTube đã thay đổi rất nhiều, và chúng tôi tin rằng cộng đồng sáng tạo cũng có thể trưởng thành, tích cực hơn từ đó.

Trước đây, YouTube từng mạnh tay xử lý thông tin sai lệch và nội dung độc hại, đặc biệt trong các chủ đề nhạy cảm như đại dịch COVID-19 hay bầu cử tại Mỹ. Hàng loạt tài khoản bị xóa do phát tán tin giả, tuyên truyền cực đoan hoặc gây hiểu lầm cho người xem.

Chính sách “Cơ hội thứ hai” được xem là bước đi thể hiện thiện chí của YouTube trong việc cân bằng giữa kỷ luật và sự khoan dung, đồng thời mở ra hy vọng cho nhiều nhà sáng tạo muốn làm lại từ đầu trên nền tảng.

"Soi" thuế của TikToker, YouTuber… Bộ Tài chính nói không phân biệt

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
YouTuber

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng triệu người lao động lưu ý: VNeID sẽ có thay đổi quan trọng về lương hưu, bảo hiểm?

Hàng triệu người lao động lưu ý: VNeID sẽ có thay đổi quan trọng về lương hưu, bảo hiểm? Nổi bật

Anh siết chặt quản lý Google

Anh siết chặt quản lý Google Nổi bật

Chỉ mất 10 tháng để 1Matrix 'trình làng' Mạng Blockchain Việt Nam, được Tổng Bí thư đánh giá là ‘cơ hội tăng năng suất lao động’

Chỉ mất 10 tháng để 1Matrix 'trình làng' Mạng Blockchain Việt Nam, được Tổng Bí thư đánh giá là ‘cơ hội tăng năng suất lao động’

14:35 , 13/10/2025
Cú 'sập' thị trường tiền số đêm 10/10 khủng khiếp thế nào: 1,6 triệu tài khoản trên thế giới về 0, hơn 19 tỷ USD bị thanh lý chỉ trong 24 giờ

Cú 'sập' thị trường tiền số đêm 10/10 khủng khiếp thế nào: 1,6 triệu tài khoản trên thế giới về 0, hơn 19 tỷ USD bị thanh lý chỉ trong 24 giờ

13:54 , 13/10/2025
Công an bắt tạm giam người sử dụng số điện thoại 0774.373.888

Công an bắt tạm giam người sử dụng số điện thoại 0774.373.888

11:00 , 13/10/2025
Các hộ gia đình có con từ 13 - 15 tuổi chú ý: Nhận được cuộc gọi này, tuyệt đối không kết bạn Zalo mà liên hệ ngay với cơ quan Công an

Các hộ gia đình có con từ 13 - 15 tuổi chú ý: Nhận được cuộc gọi này, tuyệt đối không kết bạn Zalo mà liên hệ ngay với cơ quan Công an

10:58 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên