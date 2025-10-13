Tin vui cho các YouTuber

Sau nhiều năm áp dụng chính sách nghiêm khắc với các vi phạm, YouTube vừa thông báo sẽ triển khai chương trình “Cơ hội thứ hai”, cho phép một số nhà sáng tạo từng bị chấm dứt tài khoản được mở kênh mới.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách YouTube quản lý cộng đồng sáng tạo, nơi hàng triệu người phụ thuộc vào nền tảng như nguồn thu nhập chính.

Trước đây, những người vi phạm quy tắc cộng đồng của YouTube thường phải chịu hình phạt nặng nề, bao gồm việc xóa kênh vĩnh viễn. Dù nền tảng có cho phép kháng cáo, song phần lớn các trường hợp bị cấm sẽ không có cơ hội quay lại.

Chương trình sẽ được triển khai thử nghiệm trong vài tuần tới. Những người đủ điều kiện khi đăng nhập vào YouTube Studio trên máy tính sẽ thấy tùy chọn “Yêu cầu kênh mới” xuất hiện.

Với chính sách mới, YouTube cho biết sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, tác động tiềm ẩn đối với cộng đồng, cũng như tính lặp lại của lỗi trước khi quyết định cho phép một nhà sáng tạo trở lại nền tảng.

Nếu đáp ứng tiêu chí, người sáng tạo sẽ được phép tạo kênh mới từ đầu. Tuy nhiên, họ cần đạt đủ điều kiện để bật kiếm tiền giống như một tài khoản mới hoàn toàn.

Chương trình không áp dụng cho các trường hợp bị chấm dứt do vi phạm bản quyền, và chỉ dành cho tài khoản đã bị khóa ít nhất một năm.

YouTube nhấn mạnh rằng “Cơ hội thứ hai” không thay thế hệ thống kháng cáo hiện tại. Những ai kháng cáo thành công vẫn sẽ được khôi phục kênh cũ, còn chương trình mới chỉ mở ra cho những người đã kháng cáo không thành công nhưng muốn có cơ hội làm lại kênh.

Trong bài đăng trên blog chính thức, YouTube cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng nhiều nhà sáng tạo bị chấm dứt tài khoản xứng đáng có cơ hội thứ hai. Sau 20 năm, YouTube đã thay đổi rất nhiều, và chúng tôi tin rằng cộng đồng sáng tạo cũng có thể trưởng thành, tích cực hơn từ đó.”

Trước đây, YouTube từng mạnh tay xử lý thông tin sai lệch và nội dung độc hại, đặc biệt trong các chủ đề nhạy cảm như đại dịch COVID-19 hay bầu cử tại Mỹ. Hàng loạt tài khoản bị xóa do phát tán tin giả, tuyên truyền cực đoan hoặc gây hiểu lầm cho người xem.

Chính sách “Cơ hội thứ hai” được xem là bước đi thể hiện thiện chí của YouTube trong việc cân bằng giữa kỷ luật và sự khoan dung, đồng thời mở ra hy vọng cho nhiều nhà sáng tạo muốn làm lại từ đầu trên nền tảng.