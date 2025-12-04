Tin vui cho du khách Việt yêu ẩm thực

Traveloka, nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, chính thức khởi động chương trình ưu đãi lớn nhất năm Traveloka Super Sale 12.12, mang đến cho du khách Việt cơ hội khám phá những “thủ phủ ẩm thực” hấp dẫn nhất châu Á.

Trong bối cảnh du lịch ẩm thực đang vươn lên mạnh mẽ trên toàn cầu, chương trình 12.12 của Traveloka càng đóng vai trò như cánh cửa đưa du khách Việt tiếp cận “bàn tiệc” đa sắc màu của thế giới.

Theo Research and Markets, thị trường du lịch ẩm thực thế giới dự kiến chạm mốc 4,21 nghìn tỷ USD vào 2033, với mức tăng trưởng ấn tượng 14,46% mỗi năm. Không chỉ vậy, châu Á – Thái Bình Dương hiện nắm giữ 43,1% thị phần, cho thấy nhu cầu khám phá văn hóa qua món ăn đang bùng nổ mạnh mẽ trong khu vực.

Cùng với đó, Hiệp hội Du lịch Ẩm thực Thế giới (WFTA) cũng chỉ ra rằng 81% du khách quốc tế coi việc thưởng thức ẩm thực bản địa là một phần không thể thiếu trong chuyến đi, và sẵn sàng dành tới 25–35% ngân sách cho trải nghiệm này.

Theo dữ liệu của Traveloka, trải nghiệm ẩm thực đang trở thành động lực quan trọng trong quyết định du lịch trên khắp Đông Nam Á, với Việt Nam nổi lên như một trong những điểm đến được yêu thích nhất của tín đồ ẩm thực, bên cạnh Thái Lan, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản. Lượng tìm kiếm về Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang cho thấy sức hút ngày càng tăng của Việt Nam nhờ những trải nghiệm ẩm thực đậm đà bản sắc, kết hợp trọn vẹn giữa hương vị địa phương và sự hòa mình vào văn hoá.

Trên toàn khu vực, du khách ngày càng bị thu hút bởi mô hình “ẩm thực gắn với điểm đến” (destination dining), nơi bữa ăn được kết hợp với không gian độc đáo như du thuyền trên sông, rooftop bar/sky dining (nhà hàng trên tầng thượng) hay các nhà hàng gần di sản văn hoá. Các loại hình phổ biến bao gồm buffet (tiệc đứng) khách sạn 4–5 sao, ẩm thực Nhật Bản như sushi (cơm cuộn) và shabu-shabu (lẩu nhúng), dinner cruise (bữa tối trên du thuyền), afternoon tea (trà chiều) và tiệc hải sản.

Với ẩm thực Việt Nam, du khách quan tâm mạnh đến các món ăn cung đình Huế, phong cách đường phố (street-food) và buffet Việt, trong khi buffet hải sản Thái Lan và món bò nướng Yakiniku Wagyu Nhật Bản vẫn là những lựa chọn được yêu thích trong khu vực.

Những xu hướng này cho thấy nhu cầu du lịch dẫn dắt bởi ẩm thực ngày càng tăng, nơi hương vị chân thật và trải nghiệm văn hoá luôn song hành. Dựa trên những hiểu biết này, Traveloka giúp du khách khám phá di sản ẩm thực phong phú của Việt Nam và tiếp cận những điểm đến ẩm thực biểu tượng nhất Đông Nam Á, biến việc thưởng thức ẩm thực trở thành một phần không thể tách rời trong mỗi hành trình.

Nắm bắt nhu cầu này, Traveloka Super Sale 12.12, diễn ra từ 3–12/12/2025, được thiết kế để giúp du khách dễ dàng hiện thực hóa hành trình khám phá ẩm thực, cả trong nước lẫn quốc tế.

Bà Baidi Li, Phó chủ tịch Thương mại Traveloka, nhận định: “Dữ liệu của chúng tôi cho thấy ẩm thực không còn chỉ là yếu tố bổ trợ cho chuyến đi, mà đã trở thành động lực chủ chốt định hình quyết định du lịch. Với chương trình 12.12 Super Sale, Traveloka mong muốn tiếp sức cho du khách Việt khám phá những thiên đường ẩm thực biểu tượng nhất châu Á, nơi mỗi điểm đến đều sở hữu một bản sắc hương vị độc đáo và câu chuyện văn hoá riêng. Từ các truyền thống ẩm thực đậm tính trải nghiệm đến những hoạt động kết nối du khách với cộng đồng địa phương, chúng tôi tin rằng ẩm thực chính là cánh cửa dẫn đến những hành trình sâu sắc và ý nghĩa hơn.”

Để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khám phá “bàn tiệc thế giới” này, Traveloka mang đến loạt ưu đãi trải dài suốt mùa Sale 12.12 như Daily Flash Sale (11:00–13:00 & 20:00–22:00): coupon giảm đến 50%, đồng giá 99.000 đồng; Peak Day 12.12 Flash Sale (0:00-2:00; 11:00–13:00 & 20:00–22:00): coupon giảm đến 99%, đồng giá 99.000 đồng; All-day coupons: đa dạng sản phẩm, coupon cross-sell, coupon đối tác; Hoạt động tương tác như Shuffleloka: nhận e-voucher 50.000 đồng và coupon cộng dồn đến 1,2 triệu đồng.