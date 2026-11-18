Từ ngày 1/1/2027, chính sách hỗ trợ chi phí sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP sẽ chính thức được mở rộng trên phạm vi toàn quốc, cho phép phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh tiếp cận mức hỗ trợ tối đa lên tới 1,5 triệu đồng/trường hợp mà không phân biệt hoàn cảnh kinh tế.

Theo lộ trình quy định tại Nghị định 168/2026/NĐ-CP, chính sách hỗ trợ y tế này được triển khai theo từng giai đoạn cụ thể.

Trong giai đoạn đầu từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026, nguồn lực ưu tiên tập trung cho nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, bước sang mốc thời gian từ ngày 1/1/2027, phạm vi thụ hưởng sẽ được mở rộng rộng rãi trên cả nước; theo đó, mọi phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh khi sử dụng các gói dịch vụ sàng lọc đúng quy định đều được tiếp cận chính sách hỗ trợ này.

Ảnh minh hoạ

Mức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng cho hai gói sàng lọc

Theo Điều 10 Nghị định 168/2026/NĐ-CP, mức hỗ trợ được thanh toán căn cứ vào chi phí thực tế, với mức tối đa 900.000 đồng/trường hợp đối với sàng lọc trước sinh và 600.000 đồng/trường hợp đối với sàng lọc sơ sinh.

Như vậy, nếu sử dụng cả hai gói dịch vụ, tổng mức hỗ trợ tối đa mà gia đình có thể được hưởng là 1,5 triệu đồng.

Cần lưu ý, khoản hỗ trợ này không được chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho gia đình để tự do sử dụng. Thay vào đó, ngân sách nhà nước sẽ thanh toán trực tiếp cho các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện dịch vụ sàng lọc theo quy định.

Những lưu ý quan trọng để gia đình được hưởng quyền lợi hỗ trợ

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 168/2026/NĐ-CP, dịch vụ sàng lọc được triển khai thông qua các cơ sở y tế tham gia chương trình theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước.

Vì vậy, phụ nữ mang thai và gia đình có trẻ sơ sinh cần chủ động tìm hiểu, kiểm tra tại cơ sở y tế nơi đăng ký khám thai hoặc sinh con xem đơn vị có tham gia chương trình hỗ trợ hay không.

Việc nắm rõ phạm vi áp dụng, mức hỗ trợ và cơ sở y tế đủ điều kiện sẽ giúp các gia đình chủ động tiếp cận chính sách, giảm bớt chi phí chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.