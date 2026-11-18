Từ ngày 1/1/2027, các gia đình có phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh có thể được hỗ trợ tới 1,5 triệu đồng theo chính sách mới, với những điều kiện và phạm vi áp dụng cụ thể.

Câu 1: So với giai đoạn nửa cuối năm 2026, điều kiện về hoàn cảnh gia đình để hưởng gói hỗ trợ sàng lọc từ 1/1/2027 thay đổi thế nào?

A. Chỉ áp dụng riêng cho các gia đình thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

B. Mở rộng áp dụng cho mọi gia đình, không còn giới hạn ở nhóm yếu thế ✔

C. Chỉ dành cho người dân sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi

D. Chỉ áp dụng cho các gia đình sinh con thứ hai trước độ tuổi 35

Giải thích:

Theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP, nếu giai đoạn từ 1/7/2026 đến hết 31/12/2026 chỉ ưu tiên hỗ trợ nhóm hộ nghèo, cận nghèo và vùng đặc biệt khó khăn, thì kể từ ngày 1/1/2027, chính sách được mở rộng áp dụng cho toàn bộ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh trên cả nước không phân biệt hoàn cảnh kinh tế khi sử dụng gói dịch vụ theo quy định.

Đáp án đúng là: B. Mở rộng áp dụng cho mọi gia đình, không còn giới hạn ở nhóm yếu thế

Câu 2: Tổng mức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng được phân bổ cho hai gói dịch vụ khám sàng lọc cụ thể như thế nào?

A. Tối đa 750.000 đồng sàng lọc trước sinh và 750.000 đồng sàng lọc sơ sinh

B. Tối đa 800.000 đồng sàng lọc trước sinh và 700.000 đồng sàng lọc sơ sinh

C. Tối đa 900.000 đồng sàng lọc trước sinh và 600.000 đồng sàng lọc sơ sinh ✔

D. Tối đa 1.000.000 đồng sàng lọc trước sinh và 500.000 đồng sàng lọc sơ sinh

Giải thích:

Theo Điều 10 Nghị định 168/2026/NĐ-CP, mức hỗ trợ thanh toán theo chi phí thực tế tối đa không quá 900.000 đồng/trường hợp đối với sàng lọc trước sinh và tối đa 600.000 đồng/trường hợp đối với sàng lọc sơ sinh, nâng tổng mức hỗ trợ tối đa cho cả hai gói lên 1.500.000 đồng.

Đáp án đúng là: C. Tối đa 900.000 đồng sàng lọc trước sinh và 600.000 đồng sàng lọc sơ sinh

Hỗ trợ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh là một trong những chính sách đáng chú ý được Chính phủ quy định tại Nghị định 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân số. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Hình thức chi trả khoản hỗ trợ tới 1,5 triệu đồng của Nhà nước được thực hiện ra sao?

A. Phát tiền mặt trực tiếp cho gia đình ngay sau khi hoàn tất đăng ký khai sinh

B. Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người mẹ sau khi sinh

C. Chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế thực hiện thu thập mẫu và kỹ thuật sàng lọc ✔

D. Trừ trực tiếp vào tiền đóng bảo hiểm y tế hằng năm của toàn bộ hộ gia đình

Giải thích:

Theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP, khoản hỗ trợ tới 1,5 triệu đồng không phải tiền mặt phát trực tiếp cho gia đình tự chi tiêu. Ngân sách nhà nước sẽ chi trả trực tiếp cho các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện dịch vụ khám sàng lọc theo quy định.

Đáp án đúng là: C. Chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế thực hiện thu thập mẫu và kỹ thuật sàng lọc

Câu 4: Gói dịch vụ sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai hỗ trợ phát hiện nguy cơ của nhóm bệnh nào?

A. Hội chứng Down, Edwards, Patau và bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia ✔

B. Bệnh tim bẩm sinh nặng, suy giáp trạng bẩm sinh và khiếm thính bẩm sinh

C. Các bệnh lý đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật và thiếu máu thiếu sắt

D. Bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh, thiếu men G6PD và bại não bẩm sinh

Giải thích:

Theo Điều 9 Nghị định 168/2026/NĐ-CP, phụ nữ mang thai được hỗ trợ sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh, hội chứng cơ bản gồm: hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Trẻ sơ sinh được hỗ trợ sàng lọc 5 bệnh lý bẩm sinh riêng biệt khác.

Đáp án đúng là: A. Hội chứng Down, Edwards, Patau và bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Câu 5: Người dân cần lưu ý điều gì về cơ sở khám chữa bệnh để được hưởng miễn phí các gói dịch vụ sàng lọc này?

A. Mọi phòng khám tư nhân trên toàn quốc đều bắt buộc phải miễn phí hoàn toàn

B. Chỉ áp dụng tại các cơ sở y tế tham gia chương trình theo giao nhiệm vụ, đặt hàng ✔

C. Người dân tự thanh toán trước ở bất kỳ đâu rồi mang hóa đơn về xã nhận tiền

D. Chỉ áp dụng duy nhất tại các bệnh viện chuyên khoa sản tuyến trung ương

Giải thích:

Theo Điều 10 Nghị định 168/2026/NĐ-CP, dịch vụ sàng lọc được tổ chức thông qua các cơ sở y tế tham gia chương trình theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sử dụng ngân sách. Do đó, gia đình cần kiểm tra trước tại cơ sở y tế nơi khám thai, sinh con xem đơn vị đó có tham gia chương trình hay không.

Đáp án đúng là: B. Chỉ áp dụng tại các cơ sở y tế tham gia chương trình theo giao nhiệm vụ, đặt hàng



