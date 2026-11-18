SỰ DŨNG CẢM CỦA HLV KIM SANG-SIK

Có một điều không thể phủ nhận, đó là HLV Kim Sang-sik đang cho thấy sự dũng cảm trong cách xây dựng và làm mới đội tuyển Việt Nam. Thay vì tiếp tục dựa chủ yếu vào bộ khung đã mang lại những thành công trong quá khứ, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang chủ động tìm kiếm những phương án nhân sự mới, sẵn sàng trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ và những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm khoác áo ĐTQG.

Casper Cup 2026 là minh chứng khá rõ cho định hướng ấy. Trong đợt tập trung tháng 11, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập hàng loạt nhân tố mới, trong đó có những cầu thủ trẻ và các gương mặt vừa được bổ sung vào diện lựa chọn của đội tuyển. Đáng chú ý, ông không triệu tập nhiều trụ cột đang thi đấu tại các CLB hàng đầu V.League, qua đó tạo điều kiện để những nhân tố khác thể hiện năng lực.

Đây không đơn thuần là một cuộc thử nghiệm đội hình phục vụ hai trận giao hữu. Đó còn là cách HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho tương lai, khi đội tuyển Việt Nam cần có thêm chiều sâu lực lượng, giảm sự phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ quen thuộc và tạo ra sự cạnh tranh ở nhiều vị trí.

ĐT Việt Nam thất bại đáng tiếc 1-2 trước Kyrgyzstan (Ảnh: Linh Đan).

Tất nhiên, những thử nghiệm như vậy luôn đi kèm rủi ro. Một đội tuyển có nhiều gương mặt mới khó tránh khỏi sự thiếu ăn ý, những sai số trong phối hợp và cả những thời điểm chơi thiếu ổn định. Nhưng nếu không trao cơ hội ở thời điểm thích hợp, ban huấn luyện sẽ rất khó tìm ra những phương án đủ sức thay thế các trụ cột trong tương lai.

Điều đáng ghi nhận là HLV Kim Sang-sik không chỉ hướng đến đội tuyển quốc gia. Những thành công của U23 Việt Nam trong thời gian qua cũng cho thấy ông đang có những định hướng nhất định đối với lực lượng kế cận. Việc kết hợp cầu thủ nhập tịch, tìm kiếm các phương án Việt kiều và trao cơ hội cho những gương mặt trẻ đang mở ra thêm lựa chọn cho bóng đá Việt Nam.

Nói cách khác, ông Kim đang cố gắng xây dựng một đội tuyển có tính kế thừa, thay vì chỉ tập trung vào thành tích trước mắt. Đó là một hướng đi cần thiết, dù không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ.

NGUY CƠ LỚN CHO HLV KIM SANG-SIK KHI SẮP HẾT HẠN HỢP ĐỒNG VỚI VFF

Tuy nhiên, những nỗ lực xây dựng tương lai ấy chưa chắc đã giúp HLV Kim Sang-sik có được sự đảm bảo về chiếc ghế của mình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đứng trước một thời điểm khá nhạy cảm, khi hợp đồng với VFF sẽ hết hạn vào cuối tháng 2/2027.

Theo những thông tin được công bố, VFF dự kiến chờ Đại hội khóa X, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 1/2027, kết thúc rồi mới chính thức tiến hành đàm phán về tương lai của HLV Kim Sang-sik. Như vậy, quá trình thương lượng hợp đồng mới của ông Kim sẽ diễn ra trong bối cảnh bóng đá Việt Nam có thể bước vào một giai đoạn chuyển giao về bộ máy lãnh đạo.

Đây chính là rủi ro đáng kể nhất đối với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Nếu bộ máy lãnh đạo hiện tại tiếp tục được duy trì, HLV Kim Sang-sik có thể có nhiều cơ sở thuận lợi hơn để thảo luận về một bản hợp đồng mới. Bởi xét trên chặng đường đã qua, dù đội tuyển Việt Nam vẫn có những thất bại và giai đoạn thi đấu chưa đáp ứng kỳ vọng, những đóng góp của ông Kim là rất đáng ghi nhận.

Hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp, cùng những thành tích tích cực ở cấp độ U23, đã tạo nên dấu ấn đáng kể của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ông không chỉ giúp bóng đá Việt Nam tìm lại vị thế ở khu vực mà còn góp phần xây dựng một thế hệ cầu thủ trẻ giàu triển vọng.

Quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik vẫn đang có những kế hoạch phát triển dài hạn. Việc mở rộng nguồn lực tuyển chọn, kết hợp giữa cầu thủ trong nước, cầu thủ nhập tịch, Việt kiều và những gương mặt trẻ cho thấy ông chưa có ý định dừng lại ở những thành công đã đạt được. Nếu được tiếp tục làm việc trong một môi trường ổn định, nhà cầm quân này hoàn toàn có thể triển khai những kế hoạch còn dang dở.

Chuyện gia hạn hợp đồng của HLV Kim Sang-sik có thể rất nhạy cảm (Ảnh: Tùng Lâm).

Thế nhưng, câu chuyện có thể trở nên phức tạp hơn nếu VFF xuất hiện những thay đổi lớn sau Đại hội khóa X.

Một bộ máy lãnh đạo mới thường đi kèm những định hướng và ưu tiên mới. Không thể loại trừ khả năng tân lãnh đạo VFF muốn tạo dấu ấn bằng những quyết định mang tính đổi mới, trong đó có việc xem xét lại vị trí HLV trưởng ĐTQG. Khi ấy, dù ông Kim vẫn nhận được sự đánh giá tích cực về những đóng góp trước đây, khả năng tiếp tục hợp tác cũng không còn là điều chắc chắn.

Ở góc độ này, HLV Kim Sang-sik đang có một số bất lợi về mặt thời điểm. Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua FIFA ASEAN Cup 2026 không thực sự thành công khi chỉ đứng thứ tư chung cuộc. Những khó khăn về lực lượng, đặc biệt là các trường hợp chấn thương và sự vắng mặt của nhiều trụ cột, phần nào ảnh hưởng đến kết quả. Tuy nhiên, trên phương diện thành tích, đây vẫn là một giải đấu chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Tại Casper Cup 2026, việc sử dụng nhiều nhân tố mới cũng khiến đội tuyển chưa thể duy trì sự ổn định như khi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Dù đây là giải đấu mang tính thử nghiệm và cần được đánh giá trong bối cảnh cụ thể, những kết quả chưa thật sự thuyết phục (thắng Myanmar 2-0 nhưng thua Kyrgyzstan 1-2) vẫn có thể trở thành điểm trừ nếu tương lai của HLV Kim Sang-sik được đặt lên bàn cân.

Đó là nghịch lý mà nhà cầm quân người Hàn Quốc phải đối diện: Muốn xây dựng tương lai, ông cần mạnh dạn thử nghiệm và chấp nhận những kết quả chưa như ý ở hiện tại. Nhưng nếu thành tích trước mắt không tốt, chính những thử nghiệm ấy có thể khiến ông gặp bất lợi trong quá trình đánh giá năng lực.

Đặc biệt, việc Asian Cup 2027 được điều chỉnh lịch thi đấu cũng tạo thêm một khoảng trống đáng chú ý. Hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang-sik kết thúc trước thời điểm giải đấu diễn ra, đồng nghĩa tương lai của đội tuyển Việt Nam trong một giải đấu lớn sẽ cần được tính toán lại nếu hai bên không sớm đạt thỏa thuận mới.

Nhìn rộng hơn, HLV Kim Sang-sik đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Ông có những thành tích đủ sức thuyết phục để tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng thời cũng đang cho thấy quyết tâm làm mới đội tuyển Việt Nam. Nhưng trong bóng đá, thành tích quá khứ không phải lúc nào cũng bảo đảm tương lai, nhất là khi có sự thay đổi về bộ máy quản lý.

Sự dũng cảm trong việc trẻ hóa và thử nghiệm lực lượng có thể là nền tảng cho một đội tuyển Việt Nam mạnh hơn trong những năm tới. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch ấy, HLV Kim Sang-sik trước hết cần sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Và đây mới là thử thách lớn mà ông phải đối mặt trong những tháng cuối cùng của hợp đồng với VFF.