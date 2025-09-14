Tin vui cho hàng triệu người dân thành phố Hải Phòng mới

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, 5 năm qua Hải Phòng luôn tập trung cao, tăng tỷ lệ nguồn ngân sách đầu tư vào hạ tầng cơ sở, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Sở Tài chính, riêng năm 2025, toàn thành phố có 21 dự án trọng điểm đang triển khai, với tổng kế hoạch vốn được giao hơn 11.850 tỷ đồng. Đáng chú ý, 11 dự án sử dụng vốn ngân sách bố trí hơn 9.740 tỷ đồng (chiếm hơn 37% tổng kế hoạch vốn đầu tư công).

Thực tế cho thấy, 5 năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông của thành phố được tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại. Điều này tạo sự kết nối liên vùng và quốc tế, nhất là Cảng Lạch Huyện và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Tỉnh Hải Dương trước đây quy hoạch mới các trục giao thông đường bộ chiến lược, tập trung nguồn lực triển khai các dự án giao thông kết nối. Huy động xã hội hóa đầu tư xây dựng nhiều dự án giao thông, phối hợp đầu tư xây dựng 6 cầu vượt sông lớn...

Việc đầu tư chiến lược, đồng bộ không đơn thuần là xây dựng các công trình mới, mà còn là bước đi mang tính chiến lược khẳng định vị thế kinh tế của thành phố Cảng, cực tăng trưởng năng động, đa chiều của khu vực phía Bắc.

Một số dự án trọng điểm đang được thành phố Hải Phòng triển khai có thể kể đến như: - Dự án đường Vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện có chiều dài 11 km, được khởi công vào tháng 3/2025 có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách thành phố). - Dự án cầu Nguyễn Trãi bắc qua sông Cấm, dự án được khởi công vào tháng 12/2024 với tổng mức đầu tư 6.235 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến 2027. - Dự án cầu Vạn bắc qua sông Kinh Thầy có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng được khởi công vào đầu năm 2025. - Dự án cầu Kênh Vàng kết nối thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh được khởi công vào tháng 9/2024 có tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.

Để củng cố vị thế là cực tăng trưởng hàng đầu, thành phố Hải Phòng tiếp tục có những định hướng chiến lược mang tính đột phá về hạ tầng giao thông.

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trọng tâm của giai đoạn tới là tái cơ cấu chi ngân sách, giảm tỷ trọng chi thường xuyên và tăng dần chi đầu tư, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ chi đầu tư phát triển sẽ chiếm 60% tổng chi ngân sách thành phố.

Nguồn lực sẽ được phân bổ có trọng tâm, ưu tiên các dự án hạ tầng then chốt có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách.

Một số dự án trọng điểm, nổi bật sẽ được tập trung trong nhiệm kỳ tới như: - Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn thành phố - Hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3 và các tuyến đường kết nối với tỉnh Hải Dương cũ nhằm bảo đảm sự phát triển đồng đều, hài hòa giữa các khu vực. - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng - Tập trung nguồn lực đầu tư tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tạo hành lang kết nối cảng biển và các tỉnh phía Bắc - Nghiên cứu triển khai tuyến đường sắt đô thị gắn với đường sắt quốc gia. Thành phố cũng tiếp tục nâng cấp hệ thống cảng biển và hàng không, xác định đây là hai mũi nhọn chiến lược, cần ưu tiên đầu tư để nâng cao năng lực khai thác và đón đầu xu hướng toàn cầu. Cùng với đó, thành phố tăng cường liên kết vùng và hệ thống đường thủy nội địa, chủ động phối hợp với Hà Nội, Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận để thúc đẩy liên kết vùng hiệu quả trên các lĩnh vực giao thông, du lịch, logistics...

Định hướng đầu tư hạ tầng của thành phố trong giai đoạn tới cho thấy một tầm nhìn chiến lược và toàn diện. Việc tập trung nguồn lực vào những dự án trọng điểm sẽ tạo ra những động lực phát triển mới. Góp phần củng cố vị thế là trung tâm logistics, tạo động lực lan tỏa, cực tăng trưởng kinh tế của vùng và cả nước.

Từ ngày 1/7/2025, sau hợp nhất - thành phố Hải Phòng mới có diện tích gần 3.200 km2, dân số hơn 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước. Việc đầu tư đồng bộ vào hạ tầng giao thông và công nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc kiến tạo môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn.

Toàn thành phố hiện có 1.730 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký gần 50 tỷ USD; riêng 6 tháng đầu năm nay thu hút hơn 1,5 tỷ USD.



