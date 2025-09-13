Bộ Xây dựng chỉ đạo “nóng” loạt dự án tại Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Đà Nẵng: Trong 1 tuần tới phải hoàn thành nhiều việc quan trọng

Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Xây dựng đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Song, đến nay, một số dự án vẫn chưa đáp ứng kế hoạch.

Trước tình trạng này, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Tháp rà soát, lập kế hoạch thực hiện các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi - phải báo cáo Bộ trước ngày 20/9/2025.

Các dự án bao gồm: Đầu tư mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ và hoàn thiện hầm Núi Vung trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Đối với các dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa khởi công (cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B; Mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn), các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch chi tiết công tác lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu... để khởi công dự án theo kế hoạch.

Cùng với đó là xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết tương ứng với các mốc tiến độ thực hiện cho từng công tác, hạng mục chi phí (giải phóng mặt bằng, xây lắp, tư vấn...).

Riêng các dự án hoàn thành theo kế hoạch 2025, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn có giải pháp đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai, tiến độ thi công và các thủ tục nội nghiệp của các dự án.

Cần bảo đảm việc giải ngân theo đúng kế hoạch, quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý các nhà thầu, tư vấn chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung nêu trên.

Đặc biệt lưu ý không được kéo dài tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm có chỉ đạo hoàn thành trong năm 2025.

"Đối với các dự án dự kiến khởi công, khánh thành trong năm 2025 nhưng không đáp ứng kế hoạch, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đánh giá, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và khẩn trương báo cáo, đề xuất Bộ xử lý theo quy định.

Nhấn mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị, chủ thể liên quan lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng.

Một số nhiệm vụ cần lưu ý gồm: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên,…

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được giao phải phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi dự án, cử cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm theo dõi tiến độ. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là giải quyết các thủ tục trong công tác thỏa thuận với địa phương (về hướng tuyến, các công trình trên tuyến, nút giao, đường gom, vị trí đổ thải vật liệu, mỏ vật liệu xây dựng...).



