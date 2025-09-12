Cây cầu 8.000 tỷ mang kiến trúc “Cánh chim hòa bình” có gì đặc biệt mà Hà Nội muốn khởi công đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Vào tháng 12/2024, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6316 về việc phê duyệt phương án, vị trí công trình cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu, tỷ lệ 1/500, nối quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh, TP Hà Nội (theo đơn vị hành chính trước sắp xếp).