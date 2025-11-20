Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho người dân Hà Nội: Hàng trăm căn nhà ở xã hội sắp được mở bán, giá chưa đến 15 triệu đồng/m2

20-11-2025 - 19:27 PM | Bất động sản

Tin vui cho người dân Hà Nội: Hàng trăm căn nhà ở xã hội sắp được mở bán, giá chưa đến 15 triệu đồng/m2

Hai tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 trong khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 sắp được mở bán với giá từ 14,79 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về hai tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 trong khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh, huyện Mê Linh (cũ), cách trung tâm thủ đô khoảng 30 km về phía Bắc.

Theo Sở Xây dựng, chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đang triển khai dự án đúng tiến độ và công trình có thể hoàn thành, bàn giao nhà vào quý IV/2026. Người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký mua từ tháng 12.

Dự án bao gồm hai tòa nhà CT-05 và CT-06, mỗi tòa cao 6 tầng với tổng diện tích sàn hơn 15.400 m2. Mỗi tòa có 89 căn hộ để bán và 33 căn cho thuê, đáp ứng đa dạng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đây sẽ là dự án có giá thấp nhất sắp được mở bán tại Hà Nội. Cụ thể, tại tòa CT-05, giá bán khoảng 14,88 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), tương đương căn hộ nhỏ nhất với diện tích hơn 56 m2 có giá khoảng 835 triệu đồng, còn căn hộ lớn nhất diện tích 68,3 m2 có giá trên 1 tỷ đồng.

Tòa CT-06 có mức giá thấp hơn một chút, khoảng 14,79 triệu đồng/m2, với căn hộ nhỏ nhất giá khoảng 831 triệu đồng và căn hộ lớn nhất cũng chỉ hơn 1 tỷ đồng. Giá cho thuê tại hai tòa lần lượt là 48.766 đồng và 47.918 đồng/m2/tháng (đã gồm thuế và phí bảo trì).

Tin vui cho người dân Hà Nội: Hàng trăm căn nhà ở xã hội sắp được mở bán, giá chưa đến 15 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Hai tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 trong khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 là dự án có giá thấp nhất sắp được mở bán tại Hà Nội.

Song song với dự án Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, khu nhà ở xã hội Kim Hoa cũng đang được triển khai tích cực. Khởi công từ tháng 5/2023, dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng trên quy mô hơn 3,4 ha, xây dựng 4 lô đất từ CT01 đến CT04. Công trình gồm các tòa nhà cao 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum thang, với chiều cao 37,35m, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2026.

Dự án nhà ở xã hội Kim Hoa nhận hồ sơ đăng ký từ đầu tháng 11 với giá gần 20,2 triệu đồng/m2 (đã gồm thuế VAT và phí bảo trì). Mức giá này thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/m2 so với mức tạm tính công bố hồi tháng 4.Ở đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư tung ra 480 căn hộ trong tổng số 720 căn của dự án.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội đến năm 2030, Hà Nội được giao nhiệm vụ xây dựng 56.200 căn – nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Riêng năm nay, Hà Nội dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt kế hoạch đề ra.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thái Nguyên chỉ đạo "nóng" với dự án 675 ha của Kinh Bắc

Thái Nguyên chỉ đạo "nóng" với dự án 675 ha của Kinh Bắc Nổi bật

Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' cho dự án BĐS chậm tiến độ gần 2 thập kỷ

Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' cho dự án BĐS chậm tiến độ gần 2 thập kỷ Nổi bật

Sở Xây dựng TP Huế lên tiếng vụ chung cư nhà ở xã hội xây "lố" độ lùi

Sở Xây dựng TP Huế lên tiếng vụ chung cư nhà ở xã hội xây "lố" độ lùi

19:27 , 20/11/2025
Chuyển biến mới tại dự án NovaWorld Phan Thiết

Chuyển biến mới tại dự án NovaWorld Phan Thiết

19:26 , 20/11/2025
Khu vực Ngoại Giao Đoàn đón thêm tòa nhà văn phòng hạng A đi vào hoạt động

Khu vực Ngoại Giao Đoàn đón thêm tòa nhà văn phòng hạng A đi vào hoạt động

18:31 , 20/11/2025
Vì sao Flora Avenue là phân khu “giàu có” bậc nhất đô thị Sun Group Nam Hà Nội?

Vì sao Flora Avenue là phân khu “giàu có” bậc nhất đô thị Sun Group Nam Hà Nội?

18:30 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên