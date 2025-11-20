Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" được đề xuất đẩy nhanh tiến độ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị về việc thúc đẩy triển khai Dự án đường bộ Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong phát triển hạ tầng giao thông và tăng cường liên kết vùng giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, hai tỉnh đã thống nhất và đề nghị các Bộ Tài chính, Xây dựng sớm trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép triển khai đầu tư xây dựng dự án trước năm 2030, đồng thời giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án hiện còn vướng mắc ở một số thủ tục pháp lý nên chưa đủ điều kiện để triển khai theo quy định. Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Ảnh: AI

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công văn hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo phương thức PPP. Bộ nhấn mạnh, do dự án đi qua hai tỉnh với chiều dài 44 km thuộc Khánh Hòa và 36,8 km thuộc Lâm Đồng, nên việc có nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh là điều kiện pháp lý bắt buộc trước khi xác định đơn vị chủ trì dự án.

Về tiến độ, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050, tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương có quy mô 4 làn xe được đầu tư sau năm 2030, tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu thực tế, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, điều chỉnh tiến trình đầu tư cho phù hợp.

Một trong những vấn đề đáng chú ý của dự án là đề xuất của UBND tỉnh Khánh Hòa về tỷ lệ vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước lên đến 65% tổng mức đầu tư, nhằm đảm bảo tính khả thi và phương án tài chính. Trước đề xuất này, Bộ Tài chính đã yêu cầu các địa phương tăng cường vai trò tự chủ, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương, đồng thời giảm tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát, chủ động cân đối nguồn lực để đầu tư dự án. Trường hợp có khó khăn, đề nghị các địa phương làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương để triển khai đầu tư dự án.

Tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có chiều dài 80,8 km.

Theo hồ sơ đề xuất đầu tư vào tháng 10/2024, tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt dài 80,8 km, có điểm đầu tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), giao với cao tốc Bắc – Nam phía Đông, và điểm cuối tại khu vực ngã ba Đarahoa (Lâm Đồng).

Dự án được quy hoạch đầu tư một lần với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22–24,75 m, tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 18.900 tỷ đồng. Thời gian chuẩn bị đầu tư dự kiến giai đoạn 2024–2025, khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được đánh giá là tuyến đường chiến lược quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của ba tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt còn khoảng 1 giờ 30 phút đến 2 giờ, thay vì gần 4 giờ hiện nay.

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào 4/9/2024, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải khẳng định rằng, Sơn Hải quyết tâm tham gia dự án này với mong muốn xây dựng tuyến đường cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam. Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đánh giá tuyến đường rất phức tạp và đề xuất thực hiện giải pháp xây cầu cạn, tường chắn, cầu đúc, hầm… nhằm giảm diện tích rừng bị ảnh hưởng. Với phương pháp này, dự án có thể giảm 30% diện tích rừng bị ảnh hưởng, tương đương với 125 ha.



