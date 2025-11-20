Tin vui cho siêu dự án khủng nhất lịch sử, tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD của Vingroup

Quảng Ninh đang đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, trong đó đặc biệt là nhóm 62 hộ thuộc phần diện tích ưu tiên phục vụ giao đất để đảm bảo điều kiện giao đất cho nhà đầu tư ngay trong tháng 11/2025.

Đây là yêu cầu then chốt được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh nhấn mạnh tại buổi làm việc với phường Hà An để kiểm tra tình hình và đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Theo báo cáo của UBND phường, Dự án Hạ Long Xanh có diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 3.186,8ha, ảnh hưởng tới 1.818 hộ dân và 10 tổ chức. Tính đến nay, diện tích đã hoàn thành GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư đạt 2.573,67ha, tương đương 80,76% tổng diện tích cần thu hồi.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm việc với phường Hà An về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Song song với đó, phường đã chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn để lập phương án bồi thường đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông, thuỷ lợi); khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phục vụ Thanh tra tỉnh đối với 81 hộ có kiến nghị về nguồn gốc đất; chuẩn bị hồ sơ để Hội đồng thẩm định giá đất xem xét, làm căn cứ xây dựng phương án bồi thường và tái định cư công bằng, minh bạch.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Ánh biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của phường Hà An và yêu cầu địa phương cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ GPMB. Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu then chốt là hoàn thành GPMB đối với 255 hộ, tương ứng 717ha ngay trong tháng 12/2025, đồng thời phải kiểm đếm đầy đủ số hộ còn lại, bao gồm cả công trình và hạ tầng kỹ thuật, để có cơ sở phê duyệt phương án bồi thường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I bàn giao toàn bộ 17 hồ sơ trước ngày 25/11, bảo đảm kinh phí chi trả được chuyển kịp thời cho địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành điều chỉnh giá đất cụ thể trước ngày 25/11, đồng thời xử lý các trường hợp hết hạn thuê đất theo quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đối với 81 hộ đang chờ kết luận nguồn gốc đất, đồng chí giao Thanh tra tỉnh hoàn thành trong tháng 11/2025 để phường có cơ sở thống nhất trong lập phương án. Cùng với đó, phường phải khẩn trương phê duyệt, chi trả các hồ sơ đã niêm yết; tiếp tục vận động các hộ đã phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền; sớm niêm yết các dự thảo phương án còn lại; phối hợp với các đơn vị chuyên ngành lập đầy đủ phương án bồi thường, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật.có

Đồng chí cũng đề nghị Tập đoàn Vingroup khẩn trương lập hồ sơ đối với toàn bộ diện tích đã có mặt bằng sạch, đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với Vingroup đảm bảo các điều kiện để Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có thể khởi công vào ngày 19/12/2025.

Trước đó vào ngày 11/11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và phường Hà An hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại trong thời gian sớm nhất. Đồng thời phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục bàn giao đất trên thực địa, đảm bảo các điều kiện để dự án có thể khởi công vào ngày 19/12/2025.

Vào giữa tháng 10, HĐQT Tập đoàn Vingroup đã thông qua quyết định nâng tổng mức đầu tư dự án Hạ Long Xanh lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD), cao gần gấp đôi so với mức hơn 232.000 tỷ đồng công bố năm 2020. Với quy mô vốn này, Hạ Long Xanh hiện là dự án bất động sản có tổng mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup. Theo quy hoạch, dự án sẽ cung ứng cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm bất động sản, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến khoảng 244.000 người



