TPHCM: Sắp nhận đăng ký mua NƠXH có giá từ 700 triệu đồng/căn

Sở Xây dựng TP HCM vừa công bố thông tin Dự án nhà ở xã hội Phúc Đạt Tân Uyên thuộc Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt tại phường Tân Hiệp.

Mức giá tạm tính do chủ đầu tư đưa ra từ 22 triệu đồng/m2, đã bao gồm 5% VAT và chưa gồm kinh phí bảo trì. Các căn hộ tại dự án có diện tích từ 32 - 62 m2, tương ứng giá thấp nhất cho mỗi căn hộ khoảng 700 triệu đồng và cao nhất gần 1,3 tỷ đồng.

Dự án gồm ba khối chung cư cao 18 tầng, một hầm, khối nối A và B cao 3 tầng, tổng cộng 936 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Với mật độ xây dựng 37,51% trên diện tích 11.440,8 m², dự án tích hợp hệ thống tiện ích nội khu như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi tràn bờ, sân vườn, phòng gym và trung tâm thương mại.

Người mua có thể nộp hồ sơ trong 11 ngày, từ 27/11 đến 7/12. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt.

Trước đó, cuối tháng 10, Sở Xây dựng TP HCM cũng công bố thông tin chi tiết về Khu nhà ở xã hội An Sinh (giai đoạn 1) thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, phường Chánh Hiệp. Dự án gồm 6 khối nhà 12 tầng, với 978 căn hộ, trong đó 810 căn là nhà ở xã hội (648 căn để bán và 162 căn cho thuê).

Ở giai đoạn 1, HUD dự kiến mở bán 273 căn hộ thuộc các tháp A4, A5 và C, với diện tích từ 38,5 - 70 m2, mức giá tạm tính hơn 15,8 triệu đồng/m2 sàn thông thủy, chưa bao gồm VAT và chi phí bảo trì. Giá cho thuê dự kiến 76.000 đồng/m2/tháng, áp dụng trong cùng giai đoạn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 20 - 25/11.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến 2030, trước sáp nhập, TP HCM được giao hoàn thành 69.700 căn. Sau sáp nhập, chỉ tiêu tăng lên gần 200.000 căn. Hiện TP HCM đang triển khai hơn 11.600 căn, chuẩn bị khởi công 5.300 căn và có 24.600 căn đã được chấp thuận đầu tư, cho thấy nguồn cung mới tiếp tục được đẩy mạnh trong giai đoạn tới.