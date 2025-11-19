Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn T&T của bầu Hiển đề xuất làm tuyến đường cao tốc dài hơn 81 km nối đô thị Cà Mau - Bạc Liêu và kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Tiền Giang – Sóc Trăng

19-11-2025 - 08:11 AM | Bất động sản

Tập đoàn T&T đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc nối đô thị Cà Mau và đô thị Bạc Liêu theo hình thức đối tác công – tư (PPP), với tổng chiều dài 81,2 km.

Tập đoàn T&T của bầu Hiển đề xuất làm tuyến đường cao tốc dài hơn 81 km nối đô thị Cà Mau - Bạc Liêu và kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Tiền Giang – Sóc Trăng- Ảnh 1.

Tại Hội nghị "Kết nối hợp tác đầu tư vào tỉnh Cà Mau" do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T, cho biết tập đoàn đã nghiên cứu và đề xuất đầu tư vào ba lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, T&T Group đang nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Cà Mau - Bạc Liêu dài 81,2 km theo hình thức PPP, kết nối trực tiếp tuyến cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Sóc Trăng, hình thành trục cao tốc ven biển hoàn chỉnh của vùng ĐBSCL. Tuyến đường này sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả sân bay và quỹ đất hiện có, tạo động lực tăng trưởng mới.

Ngoài ra, tập đoàn T&T còn đề xuất phát triển các khu du lịch, dịch vụ cao cấp, nhằm khai thác hiệu quả vị trí chiến lược của đảo, đồng thời hỗ trợ liên kết với Khu du lịch quốc gia Đất Mũi, kiến tạo chuỗi giá trị cảng biển – công nghiệp – logistics – du lịch đồng bộ.

Bên cạnh đó, T&T đề xuất nghiên cứu đầu tư phát triển cụm đảo Hòn Khoai theo mô hình Đô thị Cảng (City Port), lấy cảm hứng từ các trung tâm cảng biển quốc tế thành công như Rotterdam (Hà Lan) hay Busan (Hàn Quốc).

Mô hình này không chỉ bao gồm việc xây dựng Cảng nước sâu Hòn Khoai (có khả năng tiếp nhận tàu lên đến 250.000 tấn, định hình trở thành cụm cảng biển kinh tế chủ lực), mà còn phát triển một đô thị hiện đại gắn liền, bao gồm: vùng cảng – công nghiệp – logistics, vùng chuyển tiếp và khu phát triển đô thị.

Đặc biệt, Hòn Khoai được định hình để trở thành "Lục địa cực Nam", trung tâm phát triển năng động và hội nhập quốc tế của đất nước, Phó Tổng giám đốc T&T nhấn mạnh tại hội nghị hôm nay.

Trong lĩnh vực năng lượng, tập đoàn đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Theo đó, Cà Mau và Bạc Liêu (cũ) sẽ phát triển thêm 33 dự án điện gió và 2 dự án điện mặt trời. Tập đoàn đã đề xuất nghiên cứu đầu tư vào các dự án có trong quy hoạch này.

Ông Tuấn khẳng định, chiến lược của T&T là đồng hành cùng địa phương phát triển năng lượng sạch, năng lượng tuần hoàn, tận dụng lợi thế vị trí địa lý của Cà Mau - nơi có khoảng cách gần nhất với Malaysia và Singapore. Điều này nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Cà Mau trở thành trung tâm xuất khẩu điện hàng đầu vùng ĐBSCL và Việt Nam sang thị trường Đông Nam Á.

T&T cũng dự kiến đầu tư trung tâm giáo dục, thể thao, văn hóa tại khu vực tỉnh Bạc Liêu (cũ) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

"Tập đoàn T&T cam kết triển khai các dự án chiến lược tại Cà Mau một cách hiệu quả, đồng bộ, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của tỉnh và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng", ông Tuấn nhấn mạnh.

Dương Dương

