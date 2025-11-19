Hải Phòng đón tin vui: Sẽ khởi công KCN sân bay Tiên Lãng (khu B) quy mô gần 190 ha vào dịp 19/12 tới

Mới đây, lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm tra thực địa và họp xem xét tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các dự án Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B) tại xã Chấn Hưng; Khu công nghiệp Trấn Dương – Hòa Bình (khu A) tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm; Khu công nghiệp Tiên Thanh tại các xã Tiên Lãng và Tân Minh.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên nhấn mạnh đây là 3 dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương có dự án trong thời gian tới cần tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án bảo đảm tiến độ, kế hoạch.

Trong đó, cần ban hành nghị quyết riêng về nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn để quyết tâm thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng bằng nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả; tăng cường thông tin chính xác về bảng giá đất mới tránh tâm lý chờ đợi của người dân…

Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B), Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi công vào ngày 19/12/2025.

UBND xã Chấn Hưng bàn giao 50 ha mặt bằng sạch trước ngày 30/12/2025; trình phương án xây dựng khu tái định cư trong tuần tới để làm cơ sở giải phóng mặt bằng.

Được biết, dự án Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B) có quy mô 186,49 ha do Công ty CP Phát triển khu công nghiệp C.E.O làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 2.795 tỷ đồng trên địa bàn xã Chấn Hưng. Dự án hiện chưa thực hiện giải phóng mặt bằng do người dân chưa đồng thuận, cũng như chưa có phương án bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án.

Đối với Khu công nghiệp Trấn Dương – Hòa Bình (khu A) tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị địa phương khẩn trương phê duyệt giá đất trong tháng 11, trước ngày 30/1/2026 phải bàn giao đất, phấn đấu khởi công vào dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Dự án có quy mô 207,95ha, tổng vốn hơn 3.259 tỷ đồng, do Công ty CP Titan Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Tiên Thanh khẩn trương thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Thanh có diện tích 410,46ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.597 tỷ đồng, nằm trên địa bàn hai xã Tiên Lãng và Tân Minh.

Dự án hiện đã giải phóng mặt bằng được 119,56/410,46ha và bàn giao toàn bộ diện tích này cho chủ đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đã san lấp khoảng 2,5ha và triển khai công tác tạm phục vụ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật.