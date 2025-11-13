Tin vui cho người dân Hà Nội: Sắp có Khu tổ hợp nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ gần 30.000 m2 ngay giữa trung tâm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án Khu tổ hợp nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học tại khu đất ký hiệu F1/CC2, F1/TH4, F1/HH9 thuộc ô quy hoạch F1, phân khu H2-4, khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng.

Theo quyết định, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á được phép chuyển mục đích sử dụng hơn 29.200 m2 đất nông nghiệp và thuê thêm hơn 600 m2 đất để thực hiện dự án, tổng cộng gần 29.900 m2. Dự án bao gồm 3 khu chức năng chính: khu thương mại dịch vụ thấp tầng, khu trường học và khu nhà ở chung cư.

Cụ thể, ô đất thương mại dịch vụ thấp tầng (ký hiệu F1/CC2) có diện tích hơn 10.000 m2, được sử dụng làm đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn thuê đất kéo dài đến ngày 28/7/2075, với hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hàng năm.

Ô đất thứ 2 là khu xây dựng trường trung học phổ thông (ký hiệu F1/TH4) rộng gần 9.500 m2, cũng được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, thời hạn đến ngày 28/7/2075.

Riêng ô đất xây dựng công trình nhà chung cư (ký hiệu F1/HH9) có diện tích 10.248 m2, được xác định mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Nhà đầu tư được sử dụng đất đến hết ngày 28/7/2075. Sau khi dự án hoàn thành, các chủ sở hữu căn hộ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định, với thời hạn ổn định lâu dài.

Phương thức giao đất, cho thuê đất đối với toàn bộ diện tích gần 29.900 m2 nói trên là Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND TP Hà Nội giao Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Đồng thời, UBND phường Vĩnh Hưng được giao trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của nhà đầu tư theo đúng ranh giới, mốc giới và mục đích được phê duyệt; đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong suốt quá trình triển khai dự án.



