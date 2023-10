Tin vui cho người dùng đang chờ mua iPhone 15 Pro Max

Apple Insider dẫn nguồn báo cáo từ JP Morgan cho biết, công cụ theo dõi Product Availability Tracker của tập đoàn cho thấy thời gian giao hàng iPhone 15 Pro đã bắt đầu được rút ngắn kể từ thời gian mở bán vào 22/9.

Dữ liệu Product Availability Tracker chỉ ra rằng, thời gian giao hàng đã được công cụ này theo dõi trong 4 tuần qua, với thay đổi dễ nhận thấy xảy ra trên các phiên bản Pro. Các phiên bản iPhone 15 tiêu chuẩn cũng không phải là không có sự thay đổi.

Thời gian giao hàng iPhone 15 Pro đã bắt đầu được rút ngắn kể từ thời điểm mở bán đầu tiên vào 22/9.

Đối với thời gian giao hàng toàn cầu, thời gian giao hàng cho iPhone 15 và iPhone 15 Plus là 17 ngày cho cả hai phiên bản trong tuần thứ 3. Trong khi đó, iPhone 15 Pro đã giảm từ 36 ngày xuống còn 29 ngày và iPhone 15 Pro Max giảm từ 54 ngày xuống 46 ngày.

So với thế hệ iPhone 14 ở tuần thứ ba sau mở bán, thời gian chờ giao hàng của dòng sản phẩm năm nay vẫn lâu hơn.

JP Morgan đề cập trong ghi chú rằng, thời gian giao hàng đối với các mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn cơ bản liên quan đến việc các vấn đề chuỗi cung ứng đã được giải quyết. Trong đó đó, các phiên bản Pro bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân "cung lớn hơn cầu" - số lượng đơn đặt hàng quá lớn từ người dùng nhưng tốc độ cung ứng lại chậm hơn.

Tại Mỹ, iPhone 15 và 15 Plus không có sự thay đổi so với các tuần trước khi thời gian giao hàng vẫn ở mức 15 ngày, trong khi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có thời gian giao hàng lần lượt là 28 ngày và 35 ngày, giảm từ 54 ngày và 61 ngày so với các tuần trước đó.

Tại thị trường Trung Quốc, thời gian là 21 ngày cho iPhone 15 và 15 Plus, còn với iPhone 15 Pro thời gian đã giảm từ 36 ngày xuống 29 ngày và 50 ngày xuống 43 ngày đối với 15 Pro Max. Điều tương tự cũng xảy ra với các thị trường Châu Âu, như Đức và Anh.

Tại Việt Nam, sức hấp dẫn của iPhone 15 khiến hàng nghìn người dùng Việt sẵn sàng chi trăm tỷ đồng để sở hữu sản phẩm trong đợt mở bán đầu tiên.

Thế Giới Di Động và TopZone cho biết, toàn hệ thống bán lẻ này ghi nhận đã bán được 15.000 chiếc iPhone 15, mang về doanh thu gần 500 tỷ đồng trong ngày mở bán đầu tiên, chiếm hơn 50% thị phần iPhone ở Việt Nam.

Đại diện một nhà bán lẻ tiết lộ, do iPhone 15 Pro Max bản 256GB có số lượng quá lớn đơn đặt hàng nên dự kiến nhiều khách hàng phải chờ nhận máy vào các đợt tiếp theo trong tháng 10 và tháng 11.

" iPhone 15 Pro Max đã rơi vào tình trạng "cháy hàng" tại nhiều hệ thống ở Việt Nam, đặc biệt là đối với các phiên bản bộ nhớ 256GB và 512GB. Dự kiến, các đợt hàng tiếp theo sẽ được đưa về thị trường Việt Nam trong tháng 10 và tháng 11 ", người này cho biết.