Tin vui cho người dùng Grab

Theo thông báo mới nhất của Grab, hãng xe công nghệ này sẽ âng cấp toàn diện gói hội viên GrabUnlimited bắt đầu từ ngày 1/2/2026. Đây được xem là một động thái nhằm gia tăng tối đa quyền lợi cho khách hàng thân thiết.

Thay đổi đáng chú ý nhất trong đợt cập nhật này nằm ở dịch vụ di chuyển cao cấp GrabCar Plus. Nếu như trước đây, ưu đãi giảm giá 20% chỉ giới hạn khiêm tốn trong 5 chuyến xe mỗi tháng, thì nay Grab xóa bỏ hoàn toàn số lượt giới hạn này. Theo đó, hội viên sẽ được hưởng mức giảm 20% (tối đa 200.000 đồng/chuyến) cho tất cả các chuyến xe GrabCar Plus phát sinh trong tháng mà không còn bất kỳ giới hạn số lượng nào, mang lại trải nghiệm di chuyển sang trọng với chi phí tiết kiệm hơn đáng kể.

Ngoài ra, ưu đãi của GrabUnlimited trong năm 2026 tiếp tục duy trì các quyền lợi bao phủ mọi nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Cụ thể, người dùng vẫn được giảm 20% cho mỗi chuyến GrabBike (tối đa 30.000 đồng) và giảm 5% cho dịch vụ GrabCar thường (tối đa 50.000 đồng). Đối với các tín đồ ẩm thực và mua sắm, gói hội viên cung cấp ưu đãi miễn phí giao hàng GrabFood lên đến 12.000 đồng cho đơn từ 70.000 đồng, cùng với 3 mã giảm giá 10.000 đồng cho các đơn hàng GrabMart từ 200.000 đồng. Ngoài ra, cơ chế tích điểm GrabXu vẫn được duy trì ổn định, cho phép hội viên tích lũy 1 GrabXu cho mỗi 7.000 đồng chi tiêu ở hầu hết các dịch vụ và mỗi 100.000 đồng đối với GrabMart.

Về cách thức vận hành, Grab cho biết quyền lợi của gói GrabUnlimited sẽ được làm mới tự động theo chu kỳ hàng tháng dựa trên ngày người dùng bắt đầu tham gia. Ví dụ, nếu bạn đăng ký gói vào ngày 03 hàng tháng, thì toàn bộ hệ thống ưu đãi mới - bao gồm cả quyền lợi đi GrabCar Plus không giới hạn sẽ được "nạp" lại vào tài khoản đúng ngày 03 của tháng kế tiếp.

Động thái nâng cấp mạnh mẽ này của Grab được dự báo sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường gọi xe công nghệ, đồng thời khuyến khích người dùng chuyển dịch sang sử dụng các dòng xe phân khúc cao cấp nhiều hơn trong thời gian tới.