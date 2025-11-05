Tin vui cho người hay uống cà phê buổi sáng

Các chuyên gia cho rằng, việc thưởng thức một tách cà phê vào đầu ngày không chỉ giúp tỉnh táo mà còn hỗ trợ tích cực cho sức khỏe tim mạch.

Uống cà phê đúng cách tốt cho sức khỏe tim mạch

Theo kết quả nghiên cứu, những người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng thường sở hữu sức khỏe tim mạch tốt hơn. Theo trang Health, Tiến sĩ – Bác sĩ Lu Qi (Đại học Tulane, Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ: “Do caffeine có những tác động sinh học khác nhau tùy vào thời điểm trong ngày, chúng tôi muốn xem liệu việc uống cà phê vào buổi sáng hay chiều tối có tạo ra khác biệt đáng kể đối với sức khỏe tim mạch hay không.”

Nghiên cứu đã quan sát và phân tích dữ liệu của hơn 40.000 người trưởng thành tại Hoa Kỳ. Các nhà khoa học đã điều chỉnh các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả, như thời gian ngủ, mức độ vận động, thói quen hút thuốc và chế độ ăn uống.

Trong số người tham gia, 36% thường uống cà phê trước buổi trưa, 16% uống rải rác trong ngày, còn 48% không dùng cà phê. Kết quả cho thấy, so với nhóm không uống cà phê, những người uống vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch giảm tới 31%.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng được ghi nhận là có nguy cơ tử vong thấp hơn, bất kể lượng cà phê họ tiêu thụ nhiều hay ít. Tuy nhiên, mối liên hệ này yếu hơn ở nhóm chỉ uống một tách hoặc ít hơn mỗi ngày – cho thấy tác động tích cực vẫn tồn tại nhưng ở mức độ vừa phải.

Chuyên gia dinh dưỡng Bethany Doefler, công tác tại Viện Sức khỏe Tiêu hóa, Đại học Northwestern Medicine (Mỹ), người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết: “Cà phê thường bị hiểu lầm là có hại, nhưng thực tế không phải vậy. Nhiều bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy cà phê hoàn toàn có thể là một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh nếu được sử dụng điều độ và đúng thời điểm.”

Giúp điều hòa giấc ngủ

Theo Tiến sĩ Lu Qi, một trong những nguyên nhân khiến cà phê buổi sáng có lợi hơn xuất phát từ cách nó tương tác với nhịp sinh học – “đồng hồ bên trong” điều khiển chu kỳ thức – ngủ và nhiều hoạt động sống quan trọng khác của cơ thể.

Ông lý giải rằng, việc uống cà phê vào cuối ngày có thể làm rối loạn tiết hormone melatonin, chất đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa giấc ngủ. Caffeine có xu hướng ức chế melatonin, khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ và phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên.

Tình trạng thiếu ngủ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn gây hệ lụy cho huyết áp và sức khỏe tim mạch, vì huyết áp thường giảm khi ngủ. Khi giấc ngủ bị gián đoạn, huyết áp có thể duy trì ở mức cao hơn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Uống cà phê vào buổi sáng, bạn cần lưu ý những điều dưới đây

Uống cà phê vào buổi sáng là thói quen phổ biến giúp tỉnh táo và khởi động ngày mới, nhưng nếu không đúng cách, thức uống này có thể gây phản tác dụng. Dưới đây là những lưu ý quan trọng để cà phê thực sự tốt cho sức khỏe.

Không uống khi bụng đói:

Sau một đêm dài, dạ dày trống rỗng và đang tiết axit tiêu hóa. Việc nạp cà phê lúc này khiến caffeine kích thích tiết thêm axit, dễ dẫn đến cảm giác đầy hơi, khó chịu, táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, caffeine còn làm giảm độ nhạy insulin, có thể khiến lượng đường trong máu dao động suốt cả ngày.

Tránh để cơ thể căng thẳng:

Caffeine ảnh hưởng đến hormone, đặc biệt là cortisol – “hormone căng thẳng”. Uống quá sớm khi chưa ăn có thể làm cơ thể bồn chồn, tim đập nhanh, tăng stress và làm chậm quá trình trao đổi chất. Khi hệ trao đổi chất suy giảm, khả năng thải độc của cơ thể cũng yếu đi, dẫn đến tích tụ gốc oxy hóa gây hại.

Uống nước trước khi uống cà phê:

Một cốc nước ấm trước khi uống cà phê giúp trung hòa axit trong dạ dày, đồng thời kích hoạt quá trình trao đổi chất và hỗ trợ tiêu hóa.

Chia nhỏ lượng cà phê:

Thay vì uống nhiều một lúc, hãy chia nhỏ lượng cà phê trong ngày. Cốc đầu tiên nên pha loãng hơn, giúp cơ thể làm quen dần với caffeine mà không gây “sốc” năng lượng.

Uống sau khi ăn sáng:

Thời điểm lý tưởng để thưởng thức cà phê là sau khi ăn sáng. Khi đó, dạ dày có lớp “bảo vệ tự nhiên”, giúp giảm nguy cơ kích ứng và giúp cơ thể hấp thụ lợi ích của cà phê một cách tối ưu. Nếu bận rộn, bạn có thể ăn nhẹ vài chiếc bánh quy hoặc hạt trước khi uống.

(Tổng hợp)